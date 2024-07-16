Merkezefendi Belediyesi Lavanta Bahçesinin Hasadını Tamamladı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Lavanta Bahçesinin Hasadını Tamamladı

Merkezefendi Belediyesi ekipleri, Yenişafak Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi'nin hasadını tamamladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin güzelleştirilmesi için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

16.07.2024 11:38
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi ekipleri, Yenişafak Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçes'nin hasadını tamamladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Lavanta Bahçemi'zde hasat tamamlandı. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin, Yenişafak Mahallesi'ne kazandırdığı Lavanta Bahçesi'nde bitkilerin hasadı tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahçede gerekli temizlik ve bakımı yaptıktan sonra 15 bin adet lavantanın hasadını yaptı. Toplanan lavantaların yağı çıkarıldıktan sonra şişelenecek. Yaklaşık 35 dekarlık alandan oluşan ve dördüncü kez hasadı yapılan Bahçe, vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek.

"Lavanta Bahçe'miz ilçemizi güzellieştiriyor"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Lavantalarımız, ilçemize görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz Lavanta Bahçe'miz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Lavanta Bahçemi'zde hasat tamamlandı. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Lavanta Bahçesinin Hasadını Tamamladı - Son Dakika
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