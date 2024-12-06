Merkezefendi Belediyesi, Mama Üretim Makinelerini Afyonkarahisar'a Gönderdi

Güncel

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen mama üretim makineleri, Afyonkarahisar Belediyesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Başkan Şeniz Doğan, "Hem doğaya hem de can dostlarımıza destek olmaya ve mama üreten makinelerimizi ülkemizin genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin mama üretim makineleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere ulaştırılıyor. Daha önce 20 belediyeye satılan makinelerin yeni adresi, Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde hazır hale getirilen makineler yola çıktı.

Satışlardan elde edilen gelir ile ilçeye katma değer sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üreten ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla, hem doğaya hem de can dostlarımıza destek olmaya ve mama üreten makinelerimizi ülkemizin genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da ilçemize her alanda hizmet eden marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.