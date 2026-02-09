Merkezefendi'de Ramazan Ayı Gıda Kolisi Desteği Başvuruları Başladı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından dar gelirli hanelere verilen gıda kolisi desteği için başvurular başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Paylaşma ve dayanışmayla bir kat daha büyüyen iyiliğin ayı ramazanda sofralara bereket götürüyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunacak. İçerisinde temel gıda ürünlerinden oluşan binlerce gıda kolisi, yapılacak başvuruların ardından tespiti yapılan ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ulaştırılacak. Gıda kolileri, ay boyunca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince hanelere dağıtılacak.

Desteğe başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 16 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Doğan, "Dar gelirli hanelere gıda kolisi desteğimizi, bereketi, paylaşmayı ve dayanışmayı hep birlikte yaşayacağımız Ramazan ayında da sürdürüyoruz. Personellerimiz tarafından titizlikle hazırlanan gıda kolilerimizi, başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen adreslere ulaştırıyoruz. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Paylaşma ve dayanışmayla bir kat daha büyüyen iyiliğin ayı ramazanda sofralara bereket götürüyoruz" diye konuştu.