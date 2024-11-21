(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde özel bir etkinlik gerçekleştirecek.
Program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İlk olarak DK² Denizli Kadın Ritim Topluluğu sahne alarak performans sergileyecek. Ardından Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu ve Dünya Türküleri Topluluğu'nun birbirinden değerli eserleri seslendireceği konser başlayacak.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm ilçe sakinlerini etkinliğe davet etti.
Son Dakika › Güncel › Merkezefendi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik - Son Dakika
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