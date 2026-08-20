Merkezefendi Belediyesi'nden kadınlara KADES bilgilendirmesi
Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme programı düzenledi. Kadınların acil durumlarda uygulamayı daha etkin kullanabilmeleri ve güvenliklerini sağlamaları amaçlandı.
(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda, Denizli Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme programı gerçekleştirildi.
Merkezefendi Belediyesi, kadınların güvenliğine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Programda kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgiler verildi. Acil durumlarda kadınların hızlı ve güvenli şekilde kolluk kuvvetlerine ulaşabilmesini sağlayan uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler paylaşılırken, kadınların karşılaşabilecekleri olası riskli durumlarda atabilecekleri adımlar da anlatıldı.
Gerçekleştirilen bilgilendirme programıyla kadınların KADES uygulamasını daha etkin şekilde kullanabilmeleri ve acil durumlarda hızlıca destek alabilmeleri konusunda bilgilendirildi. Kadınların güvenliğine yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.
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