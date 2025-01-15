Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Tiyatro

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için 18-19 Ocak günlerinde tiyatro oyunu sahneleyecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Karne sevincini doyasıya yaşamaları ve tatile güzel başlamaları için tüm çocuklarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu 18 Ocak Cumartesi günü 'Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki' adlı tiyatro oyunuyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise 19 Ocak Pazar günü 'Kral Cıbıldak' oyunuyla minik seyircileri ağırlayacak.

Tüm çocukları, sahnelenecek oyunlara davet eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Karne sevincini doyasıya yaşamaları ve tatile güzel başlamaları için tüm çocuklarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.