Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Tiyatro - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Tiyatro

Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik tiyatro oyunları düzenliyor. 18-19 Ocak tarihlerinde sahnelenecek oyunlarla çocukların karne sevinci kutlanacak.

15.01.2025 16:30
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için 18-19 Ocak günlerinde tiyatro oyunu sahneleyecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Karne sevincini doyasıya yaşamaları ve tatile güzel başlamaları için tüm çocuklarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu 18 Ocak Cumartesi günü 'Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki' adlı tiyatro oyunuyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise 19 Ocak Pazar günü 'Kral Cıbıldak' oyunuyla minik seyircileri ağırlayacak.

Tüm çocukları, sahnelenecek oyunlara davet eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Karne sevincini doyasıya yaşamaları ve tatile güzel başlamaları için tüm çocuklarımızı Merkezefendi Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Tiyatro - Son Dakika

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