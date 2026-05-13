Merkezefendi Belediyesi, Barış Parkı'nı Yarın Hizmete Açacak

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Barış Parkı", yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir Hastanesi'nin yanında modern yapısıyla dikkati çeken park, bölge sakinlerine nefes alabilecekleri yeni bir sosyal yaşam alanı sunacak. 15 bin metrekarelik alandan oluşan parkın içerisinde çocuk oyun alanları, yeşil alanları, dinlenme noktaları ve sosyal donatılarıyla mahalleye değer katacak olan Barış Parkı'nın açılış törenine tüm vatandaşlar davetli. Karahasanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılış töreni, 14 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da, 2081-2022 Sokak kesişiminde yapılacak.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUM"

İlçeye yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Vatandaşların sosyal yaşamını güçlendiren projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği yeni yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Karahasanlı Mahallemizde yapımını tamamladığımız Barış Parkı'nın açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.