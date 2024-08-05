Merkezefendi Belediyesi\'nin düzenlediği Ornaz Vadisi Yaz Şenliği\'ne yoğun ilgi

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şeniz Doğan, "Hem girişimci kadınlarımıza destek oluyor hem de sosyal bir ortam oluşturuyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hem de vatandaşların keyifli zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, iki gün boyunca binlerce Denizliliyi ağırladı. Gün sonunda stant açan girişimci kadınlardan en fazla alışveriş yapanlara sürpriz ödüller verildi. Etkinlikte, 'Ritmin Melekleri' isimli darbuka gösterisi de yer aldı.

Girişimci kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

"İki gün boyunca dolu dolu etkinliklerin gerçekleştirildiği Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimize hemşehrilerimizin ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Şenliğimizde hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Denizli'nin sıcak bir yaz gününde üreten ve emekçi kadınlarla bir araya geldik. Hem o yakıcı sıcaklardan kurtulup Ornaz Vadimize geldik hem de bu zor günlerde biraz daha aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bütün Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerime katılımları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi 10-11 Ağustos tarihlerinde devamını gerçekleştireceğimiz Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'mize bekliyorum."

Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, 10 ve 11 Ağustos'da da devam edecek.