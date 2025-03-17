Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Süt Projesinde Anlık Takip Sistemi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Halk Süt projesinde yeni dönem başladı. Bu kapsamda süt dağıtım sürecini daha hızlı ve güvenli hale getirmek için anlık takip sistemi hayata geçirildi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, 2019 yılında hayata geçirilen Halk Süt projesinde güncelleme yapıldı. Sütleri teslim etmek için yola çıkan Merkezefendi Halk Süt araçları, artık anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, Merkezefendi Belediyesi tarafından teslim gününden bir gün önce telefonlara gönderilecek kısa mesaj içerisindeki linke tıklayarak, araçları anbean takip edebilecek. Böylece aileler, sütlerini daha kolay teslim alabilecek ve dağıtım süreci daha şeffaf hale gelecek. Süt araçları için uygulanan bu sistem, Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyor.

"Halk Süt, artık daha hızlı ve güvenli bir şekilde çocuklarımıza ulaşıyor"

Teknolojik imkanlardan yararlanarak hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt'ün çocuklarımıza daha hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılmasına önem veriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için yola çıkan Merkezefendi Halk Süt araçlarımızı, ailelerimiz artık anlık edecek. Anlık takip sistemi ile günümüz şartlarına ayak uyduran Halk Süt, artık daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde çocuklarımıza ulaşıyor" dedi.