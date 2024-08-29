Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Verdi

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile vatandaşlarla buluştu.

Başkan Şeniz Doğan da konsere katılarak, şarkılara eşlik etti. Belediye Orkestrası, Başkan Doğan'ı sahneye çağırarak vatandaşlarla beraber Zafer Bayramı'nı ay yıldızlı bayraklar eşliğinde coşkuyla kutladı.

Başkan Doğan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Atatürk ilke ve devrimlerinin izinden ayrılmayacağım"

"Bu hafta bayram haftası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan mücadelesi 30 Ağustos'da büyük bir zaferle taçlandı. Bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bir belediye başkanı olarak söz veriyorum onun ilkelerini ve devrimlerinin izinden bir gün olsun ayrılmayacağıma ve her fırsatta onun izinden gideceğime söz veriyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Merkezefendi Belediye Orkestramızın Karahasanlı Mahallemizde gerçekleştirdiği muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşehrilerimizle birlikte dinledik, şarkılara birlikte eşlik ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz. Bizler Merkezefendi olarak farkımızı koyalım ve ilçemizi Türk bayraklarıyla donatalım. Milli bayram coşkusunu gelecek kuşaklara çocuklarımıza yaşatalım. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım sevgili hemşehrilerim."