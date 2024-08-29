Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Verdi

Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi. Başkan Şeniz Doğan da konsere katılarak, şarkılara eşlik etti. Belediye Orkestrası, Başkan Doğan'ı sahneye çağırarak vatandaşlarla beraber Zafer Bayramı'nı ay yıldızlı bayraklar eşliğinde coşkuyla kutladı.

29.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile vatandaşlarla buluştu.

Başkan Şeniz Doğan da konsere katılarak, şarkılara eşlik etti. Belediye Orkestrası, Başkan Doğan'ı sahneye çağırarak vatandaşlarla beraber Zafer Bayramı'nı ay yıldızlı bayraklar eşliğinde coşkuyla kutladı.

Başkan Doğan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Atatürk ilke ve devrimlerinin izinden ayrılmayacağım"

"Bu hafta bayram haftası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan mücadelesi 30 Ağustos'da büyük bir zaferle taçlandı. Bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bir belediye başkanı olarak söz veriyorum onun ilkelerini ve devrimlerinin izinden bir gün olsun ayrılmayacağıma ve her fırsatta onun izinden gideceğime söz veriyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Merkezefendi Belediye Orkestramızın Karahasanlı Mahallemizde gerçekleştirdiği muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşehrilerimizle birlikte dinledik, şarkılara birlikte eşlik ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz. Bizler Merkezefendi olarak farkımızı koyalım ve ilçemizi Türk bayraklarıyla donatalım. Milli bayram coşkusunu gelecek kuşaklara çocuklarımıza yaşatalım. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım sevgili hemşehrilerim."

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Karahasanlı, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:37:12. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement