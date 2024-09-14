Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi\'nden Büyük Başarı

Güncel

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde açılan akademik resim kursunda eğitim alan 24 öğrencinin 22'si güzel sanatlar fakültelerini, ikisi ise güzel sanatlar liselerini kazandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, " Eğitim, sanat ve kültüre katkı sağlamaya, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki akademik resim kursuna katılan gençler, girdikleri sınavlarda başarılı olarak güzel sanatlar fakültelerini ve güzel sanatlar liselerini kazandı.

Kurslarda başarı gösteren gençlerle bir araya gelen Başkan Doğan, "Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Onların başarısı, bizim gururumuz. Eğitim, sanat ve kültüre katkı sağlamaya, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Gençlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.