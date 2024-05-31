Merkezefendi Belediyesi, YKS Öncesi Büyük Öğrenci Buluşması düzenliyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Sistem Akademi iş birliği ile 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'YKS Öncesi Büyük Öğrenci Buluşması' etkinliği düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi ve Sistem Akademi iş birliğiyle 'YKS Öncesi Büyük Öğrenci Buluşması' etkinliği düzenlenecek. 12. sınıf öğrencilerinin yer alacağı etkinliğe konuşmacı olarak Mehmet Dural (Rehber Matematik), Şenol Aydın (Şenol Hoca), Erkan Ayrancı (Tarihmatik) ve Deniz Bozkurt (Deniz Hoca) katılacak.

Öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi için düzenlenecek etkinlik, 1 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize bekliyoruz"

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öğrencilerimizin ilgiyle takip edeceği seminerde öneriler, sınav öncesinde ve sınavda yapılması gerekenler, stres yönetimi ve motivasyonu hususlarında bilgiler verilecek. Bu önemli bilgiler öğrencilerimiz için çok kıymetli. Onların yanında olarak kaygılarına ve streslerine çözüm olmaya çalışacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.