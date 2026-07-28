Merkezefendi Belediyesi'nden 68 milyon liralık yol ve kavşak yatırımı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden 68 milyon liralık yol ve kavşak yatırımı

Merkezefendi Belediyesi\'nden 68 milyon liralık yol ve kavşak yatırımı
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Denizli Merkezefendi Belediyesi, 68 milyon lira yatırımla 5 mahallede akıllı kavşak, asfalt ve parke çalışmalarına başladı. İlk etap Kumkısık Mahallesi'nde bin 200 ton asfalt serimi ile start aldı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin yaklaşık 68 milyon liralık yatırımla Bahçelievler, Adalet, Bereketler, Merkezefendi ve Kumkısık mahallelerinde hayata geçireceği çalışmaların ilk etabı, Kumkısık Mahallesi'nde başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kumkısık Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek görevli ekiplerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplam 150 gün içerisinde tamamlanması planlanan yaklaşık 68 milyon liralık yatırım kapsamında 5 akıllı dönel kavşak inşa edilecek, 11 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca 15 bin metrekare beton parke döşemesi, 8 bin metre bordür imalatı ve 20 bin ton plent miks temel (PMT) çalışması yapılacak.

Çalışmaların başlangıç noktası olan Kumkısık Mahallesi'nde ise ilk etapta bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

İlçenin yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Doğan, şunları söyledi:

"MERKEZEFENDİMİZ İÇİN HER DAİM VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

"Merkezefendi'mizde ulaşımı daha güvenli, daha konforlu ve daha modern hale getirmek için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Bahçelievler, Adalet, Bereketler, Merkezefendi ve Kumkısık mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz yol ve kavşak yapım çalışmalarımıza bugün Kumkısık Mahallemizde bin 200 ton asfalt serimi ile başlıyoruz. Yaklaşık 68 milyon liralık bu yatırımımız ile toplamda 5 akıllı dönel kavşak, 11 bin ton sıcak asfalt serimi, 15 bin metrekare beton parke, 8 bin metre bordür ve 20 bin ton PMT çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı 150 gün içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Merkezefendi'miz için her daim var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlı, sağlam ve uzun ömürlü projelerle ilçemizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Kumkısık, Ekonomi, Denizli, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden 68 milyon liralık yol ve kavşak yatırımı - Son Dakika

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