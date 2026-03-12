Merkezefendi'de Çocuklar İçin Ramazan Şenliği Düzenlenecek

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 14 ve 15 Mart'ta Merkezefendi Kültür Merkezi'nde çocuklar için Ramazan Şenliği düzenleyecek. Şenlikte çocuklar geleneksel ramazan kültürünü yakından tanıyacak.

Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklara yaşatmak amacıyla Ramazan Şenliği düzenliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 14 ve 15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında çocukları eğlenceli ve öğretici etkinliklerle buluşturacak.

Programda yer alan "Şaban Dede Ramazanı Anlatıyor" kukla gösterisi ile çocuklara ramazan ayının anlamı eğlenceli bir dille aktarılacak. "Meddah Efendi" gösterisi ile de geleneksel meddah anlatıları sahneye taşınarak çocuklara keyifli bir hikaye deneyimi sunulacak. Ayrıca, çocuklar için düzenlenecek "Bayram Tebrik Kartı Atölyesi" ile minikler, kendi bayram kartlarını hazırlayarak hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

Şenlik boyunca çocuklar için renkli aktiviteler gerçekleştirilecek. Şenlik alanında yüz boyama etkinliği, sosis balon dağıtımı, Osmanlı macunu ve şerbet ikramları yapılacak. Gün boyunca sürecek etkinliklerde çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler de verilecek.

"Tüm çocuklarımızı şenliğimize bekliyoruz"

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla birlikte yaşatmayı önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve geleneklerimizin yaşatıldığı çok kıymetli bir zaman dilimi. Bizler de çocuklarımızın bu güzel ayın kültürünü ve değerlerini eğlenerek öğrenmelerini istiyoruz. Düzenlediğimiz Ramazan Şenliği'nde çocuklarımız hem geleneksel gösterilerle buluşacak hem de birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek. Ramazan ayı şenliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.