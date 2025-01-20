Merkezefendi\'de Karnelerini Alan Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Şenliği

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(DENİZLİ)- Merkezefendi'de karnelerini alan çocuklar, Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunları iki gün boyunca ücretsiz izledi. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, izleyenlerden tam not aldı.

Merkezefendi'de öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Karnelerini alan öğrenciler, Merkezefendi Kültür Merkezi'ne giderek iki gün boyunca çeşitli tiyatro oyunlarını izledi. İlk gün Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen tiyatro oyununda 'Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki' adlı tiyatro oyunu ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocuklara karne hediyesi olarak tiyatro oyunu sergileyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 'Kral Cıbıldak' isimli tiyatro oyunu ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve çocuklardan tam not aldı.