Merkezefendi'de Semt Pazarları Arife Günü Kurulacak

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Mayıs Salı günü kurulacak semt pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacağı, değişikliklerin sadece bu hafta için geçerli olacağı bildirildi.

BELİRLENEN PAZAR YERLERİ

Arife günü açık olacak pazar yerleri; Kiremitçi Açık Pazar Yeri, Çakmak Açık Pazar Yeri, Gümüşçay Açık Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, Başkarcı Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Gümüşler (Yenimahalle) Kapalı Pazar Yeri, Akkonak Açık Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri ve Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri olarak açıklandı.