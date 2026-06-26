Merkezefendi'de Haşerelere Karşı Etkin Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Merkezefendi'de Haşerelere Karşı Etkin Mücadele Devam Ediyor

26.06.2026 15:56  Güncelleme: 16:51
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Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını teknolojik yöntemlerle sürdürüyor. Ekipler, üreme alanlarında periyodik olarak ilaçlama yapıyor.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sivrisineklerle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Sivrisinek popülasyonu ile yoğun şekilde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi, en etkili ve hızlı şekilde sonuç almak için günün teknolojileri ile desteklenen ilaçlama yöntemlerini kullanılıyor.

Merkezefendi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

HER YIL 800 BİN HEKTARLIK UÇKUN İLACI KULLANILIYOR

Ekipler çalışmalarını sivrisineklerin yoğun olarak ürediği ve rüzgarın da etkisiyle taşındığı bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Her yıl 800 bin hektarlık uçkun ilacı ve 400 bin metrekarelik rezidüel ilaç kullanılıyor, alanında uzman ekipler ile sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerle mücadele gece-gündüz gün boyu periyodik olarak ilçenin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

MAHALLE İLAÇLAMA PROGRAMI

Pazartesi ve perşembe günleri; Merkezefendi, Yenişehir, Gerzele, Muratdede, İlbade, Servergazi, Mehmet Akif Ersoy, Altıntop, Karaman, Değirmenönü, Akkonak, Sırakapılar ve Saraylar mahallelerinde ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Salı ve cuma günleri ise 1200 Evler, Hallaçlar, Bereketler, Başkarcı, Barutçular, Şirinköy, Yenişafak, Selçukbey, Çakmak, Saruhan, Bahçelievler, Altındere, Yeşilyayla, Barbaros, Göveçlik, Çakmak, Saruhan, Adalet, Hisar ve Kadılar mahallelerinde yapılıyor.

Çarşamba ve cumartesi günleri ise Hacıeyüplü, Bozburun, Kayalar, Gültepe, Salihağa, Çeltikçi, Üzerlik, Aşağıişamlı, Kumkısık, Eskihisar, Karahasanlı, Zafer, Akşeşme, Yeni Mahalle, Gümüşçay, Alparslan, Şemikler, Sevindik ve Sümer mahallerinde ekipler ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi'de Haşerelere Karşı Etkin Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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