Merkezefendi\'nin 2025 Yılı Bütçesi 2.7 Milyar TL Olarak Belirlendi

Güncel

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı tahmini bütçesi, 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlanan 2025 yılı bütçemiz hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının 2'nci oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında toplanan Meclis'te, 13 madde gündem kapsamında görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2025 Yılı Performans Programı ile 2025 Yılı Bütçe tasarısı da oylamaya sunularak karara bağlandı. Performans programı ise oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye'nin 2025 yılı tahmini bütçesi, 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi.

"Doğru projeleri hayata geçirmek çok önemli"

Başkan Doğan, "İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek çok önemli. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.