Mersin Akdeniz'de park duvarlarına çiçek ve kuş figürleri çiziliyor - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de park duvarlarına çiçek ve kuş figürleri çiziliyor

Mersin Akdeniz\'de park duvarlarına çiçek ve kuş figürleri çiziliyor
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde Akdeniz Belediyesi ekipleri, parklardaki betonarme yapıların duvarlarına çiçek, kuş ve doğa figürleri resmediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği estetik yaşam alanları için parklarda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde parklardaki yapıların duvarlarına resim ve boyama çalışması yapılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklardaki betonarme yapıların dış yüzeylerinde renklendirme çalışması yürütüyor.

Ekipler, umumi tuvalet, müştemilat ve benzeri yapıların duvarına çiçek, kuş ve çeşitli doğa figürleri resmediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği estetik ve nitelikli yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, ilçedeki parklarda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Akdeniz'de park duvarlarına çiçek ve kuş figürleri çiziliyor - Son Dakika

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