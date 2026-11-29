Mersin Anamur'da kurt saldırısından kaçan keçi kurtarıldı, 2 küçükbaş telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde kurtların saldırdığı sürüde 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Saldırıdan kaçarak kayalık alanda mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 2 küçükbaş hayvan telef oldu, kayalıkta mahsur kalan bir keçi kurtarıldı.
Çeltikçi Mahallesi Sazlı Beleni mevkisinde, Muzaffer Korkmaz'ın otlattığı küçükbaş hayvan sürüsü kurtların saldırısına uğradı.
İki hayvanın telef olduğu saldırıdan kaçan sürüdeki bir keçi ise kayalık alanda mahsur kaldı.
Korkmaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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