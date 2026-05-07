Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Yönelik Kapsamlı Destek

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalyeden medikal tamir hizmetlerine kadar birçok alanda ücretsiz destek sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için çeşitli medikal malzeme destekleri sağlıyor. Engelli raporu ve tıbbi malzeme raporu bulunan vatandaşlara, sosyal yardım kriterleri kapsamında tekerlekli be akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ile hasta bezi gibi birçok medikal malzeme ücretsiz ulaştırılıyor.

"Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nde görevli Eylül Özmutlu, engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu birçok medikal malzemenin, Büyükşehir tarafından ücretsiz karşılandığını belirtti. Sosyal yoksunluk ve yoksulluk kriterleri çerçevesinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Özmutlu, "Engelliler Şube Müdürlüğü olarak tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta bezi, yürüteç ve beyaz baston gibi malzemeleri, engelli raporu ve tıbbi malzeme raporu bulunan vatandaşlarımıza, sosyal yardım kriterleri çerçevesinde sunuyoruz. Buradaki birinci önceliğimiz, sosyal yoksunluk ve yoksulluk kriterleri içerisinde bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek" diye konuştu.

Bez desteğinin ay ay boyunca ayda bir kez sağlandığını, diğer medikal malzeme hizmetlerinin ise iki yılda bir verildiğini dile getiren Özmutlu, "Tüm bu hizmetlerimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Vatandaşlarımız bizlere Alo 185 ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşabilirler" dedi.

Destekten yararlanan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Özgül Akbulut: "Ben şimdiye kadar hiçbir belediyeden böyle bir destek görmedim. Başkanımız Vahap Seçer'e, engellilere tanıdığı kolaylıklardan dolayı çok teşekkür ederim. Bez olsun, araç konusunda olsun, yıkama konusunda olsun gerçekten çok memnunum. Ben ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin farklı sosyal destek hizmetlerinden de faydalanabiliyorum."

-Necmettin Gündüz: "Başkanımızdan Allah razı olsun. Desteklerini çok iyi buluyoruz. Tekerlekli sandalye için 185'i aradım, çok ilgilendiler. Başvurumu yaptım ve bana iki, üç gün içinde döndüler."

-Emre Arda İnce: "Çok iyi bir hizmet. Bizim gibi engelli bireylerin her daim yanında olduğu için Büyükşehir'e teşekkür ederim. Akülü aracımın tamiri için aradığımda, iki gün içinde gelip sorunu giderdiler."