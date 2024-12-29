Mersin Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları 3 Milyondan Fazla Vatandaşa Ulaştı - Son Dakika
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Mersin Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları 3 Milyondan Fazla Vatandaşa Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 TL sembolik ücretle 3 çeşit yemek sunan Mahalle Mutfakları projesi ile 3 milyondan fazla vatandaşa hizmet etti. Proje, ekonomik zorluk çeken vatandaşlar için sağlıklı ve hijyenik yemekler sağlamayı hedefliyor.

29.12.2024 10:26  Güncelleme: 13:11
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları, 15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemeği vatandaşlarla buluşturuyor. Şimdiye kadar Mahalle Mutfaklarından 3 milyondan fazla kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren Mahalle Mutfakları projesi, Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi Mahalle Mutfağı'nda faaliyete başladı. Artık merkez ilçelerin yanı sıra Erdemli ve Tarsus ilçelerinde de olmak üzere toplamda 49 noktada hizmet veriyor.

15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemekle yurttaşı buluşturan ekipler, mahallelerin ihtiyaç durumu ve nüfus oranına göre Mahalle Mutfakları'nı konumlandırıyor. Bugüne kadar 3 milyon 170 binden fazla kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir ekipleri, Mahalle Mutfakları'nın sayılarını artırarak daha fazla yurttaşa ulaşmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Aşhanelerde pişerek, tek kullanımlık ambalajlarda sofralara ulaştırılan yemekler; saat 16.00 ve 17.00 arasında hizmete açık olan Mahalle Mutfakları'nda satışa sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından bir kişinin günlük gıda ihtiyacı hesaplanarak yapılan yemeklerin sağlıklı ve hijyenik şekilde vatandaşa ulaştırılmasına dikkat ediliyor. Mahalle Mutfakları'na ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi aşhane sorumlusu Ergün Horuz şu bilgileri verdi:

"Hizmetlerimize saya saya değil, vatandaşlarımızın ayağına sere sere devam edeceğiz"

"Ekonomik şartların dar olduğu; işçinin, emekçinin, çiftçinin geçinmekte zorluk çektiği bu dönemlerde 3 kap yemeği 15 TL'ye vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gıda mühendisleri, usta aşçılarla mevsimine uygun hazırladığımız yemekleri bu mahalle mutfaklarımızdan vatandaşlara ulaştırıyoruz. Şu ana kadar da 3 milyon 150 bini geçmiş bulunmaktayız" dedi. Evde bir yemek yapmak için ciddi bir masraf yapıldığını dile getiren Horuz, "3 kişilik bir aile Mahalle Mutfağımızda 3 çeşit yemeği yanında ekmeği ile birlikte 45 liraya alıyor. Gelen vatandaşlara baktığımızda aslında ekonomik durumun çok zor olduğunu, birçok vatandaşımızın bizlere bunları belirttiğini görüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Vahap Başkanımızın sosyal politikalara, sosyal belediyeciliğe görüşünü biz buralarda yansıtıyoruz. Hizmetlerimize saya saya değil, böyle vatandaşlarımızın ayağına sere sere devam edeceğiz."

Mahalle Mutfakları hizmetinden yararlanan vatandaşlar, şunları söyledi:

Mete Eren Erçin: "Buradaki yemekler çok güzel ve lezzetli. Belediyemiz sağ olsun güzel yemekler veriyor. Antrenman çıkışı burada karnımı doyurmaya geliyorum, proteinlerimi alıyorum. Bence bu ekonomik şartlarda 15 TL gayet ucuz bir rakam. Hem ekonomik hem de lezzetli. Teşekkürler Vahap Başkan."

Celil Kılıçdoğan: "Gittikçe hayat pahalılaşıyor, bir şey alınmıyor. Bir yemek yiyeyim desen 300 TL para gidiyor. Çalışanımız yok, getirenimiz yok. Onun için mecburen bizde buraya başvurmak zorunda kalıyoruz."

Hatice Özpekmezci:  "Aynı evde yapılmış gibi oluyor yemekler. 12 bin lira maaş alıyoruz. Küçük bir lahana, bir marul 50 lira; alıp da nasıl salata yapıp yiyeceksin? Domates olmuş 50-60 lira. Hangi birinden alıp da yiyeceksin? Bunun yanında bir de ev kirası, evde çalışan yok, eden yok. O yüzden hem ekonomik hem de lezzetli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları 3 Milyondan Fazla Vatandaşa Ulaştı - Son Dakika

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