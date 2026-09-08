Mersin Bozyazı\'da orman yangınının enerjisi düşürüldü

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğü, Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.