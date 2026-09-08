Mersin Bozyazı'da orman yangınının enerjisi düşürüldü
Orman Genel Müdürlüğü, Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü, Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
Kaynak: DHA
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