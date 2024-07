Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Mersin'e Tercih Etme çağrısı Yaptı

Güncel

(MERSİN) - Tüm gençleri Mersin'e ve şehirdeki üniversiteleri tercih etmeye çağıran Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de öğrencilerimizin istediği ve mutlu olabilecekleri her türlü ortam var. Her şeyden önemlisi onları çok seven bir başkanları var. Öğrenci kenti Mersin'e tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Mersin'de yaşamak isteyen öğrencileri, bugün başlayan ve 2 Ağustos'a kadar sürecek üniversite tercih döneminde şehirdeki dört üniversiteden birini seçmeye davet etti. Seçer, "Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Çocuklarımız artık puanlarına göre tercih yapacaklar. 10 numara öğrenci kenti Mersin'e tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Mersin'de öğrencilerimizin istediği ve mutlu olabilecekleri birçok ortam var. Her şeyden önemlisi onları çok seven bir başkanları var" diye konuştu.

Toplu taşımanın öğrenciler için 5 TL olduğu Mersin'de, üniversitenin giriş kapısında bir öğün yemeğin 15 TL olduğu Mahalle Mutfağı ve ücretsiz çorba noktaları olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi:

"Bunun dışında çocuklarımızın her an gidip derslerini çalışabileceği okuma salonlarımız var. Sahilde deniz manzaralı, Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel okuma salonlarından bir tanesinde ders çalışma imkanları var. Belediyemizin kafelerinde part-time çalışma imkanları var. Burada öğrencilerimiz için konserler, etkinlikler, onların hoşça vakit geçirebileceği ortamlar çokça var."

Öğrencileri; barınma ve beslenme gibi hayati ihtiyaçlarında yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir, festivaller, her bütçeye uygun konsept kafeler, ucuz ulaşım, çalışma salonları, danışma merkezleri ve "part-time" iş olanaklarıyla da öğrenciler için imkanlar sunuyor.