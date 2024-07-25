Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Mersin'e Tercih Etme çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Mersin'e Tercih Etme çağrısı Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm gençleri Mersin'e ve şehirdeki üniversitelere tercih etmeye çağırdı. Seçer, Mersin'de öğrencilerin istediği ve mutlu olabileceği birçok imkanın bulunduğunu belirtti.

25.07.2024 15:55  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Tüm gençleri Mersin'e ve şehirdeki üniversiteleri tercih etmeye çağıran Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de öğrencilerimizin istediği ve mutlu olabilecekleri her türlü ortam var. Her şeyden önemlisi onları çok seven bir başkanları var. Öğrenci kenti Mersin'e tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Mersin'de yaşamak isteyen öğrencileri, bugün başlayan ve 2 Ağustos'a kadar sürecek üniversite tercih döneminde şehirdeki dört üniversiteden birini seçmeye davet etti. Seçer, "Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Çocuklarımız artık puanlarına göre tercih yapacaklar. 10 numara öğrenci kenti Mersin'e tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Mersin'de öğrencilerimizin istediği ve mutlu olabilecekleri birçok ortam var. Her şeyden önemlisi onları çok seven bir başkanları var" diye konuştu.

Toplu taşımanın öğrenciler için 5 TL olduğu Mersin'de, üniversitenin giriş kapısında bir öğün yemeğin 15 TL olduğu Mahalle Mutfağı ve ücretsiz çorba noktaları olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi:

"Bunun dışında çocuklarımızın her an gidip derslerini çalışabileceği okuma salonlarımız var. Sahilde deniz manzaralı, Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel okuma salonlarından bir tanesinde ders çalışma imkanları var. Belediyemizin kafelerinde part-time çalışma imkanları var. Burada öğrencilerimiz için konserler, etkinlikler, onların hoşça vakit geçirebileceği ortamlar çokça var."

Öğrencileri; barınma ve beslenme gibi hayati ihtiyaçlarında yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir, festivaller, her bütçeye uygun konsept kafeler, ucuz ulaşım, çalışma salonları, danışma merkezleri ve "part-time" iş olanaklarıyla da öğrenciler için imkanlar sunuyor.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Mersin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Mersin'e Tercih Etme çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Mersin'e Tercih Etme çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement