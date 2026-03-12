Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Tarsus Aratos Matematik Evi'ne Ziyaret

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret etti. Merkezde müze ve atölye alanlarını inceleyen Seçer, "Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı olanaklarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanı buluyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret etti. Merkezi ziyarete gelen Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eskiömerli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri ile de bir araya gelen Seçer, alanları öğrencilerle beraber deneyimledi.

"Aratos Matematik Evi, öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi"

Başkan Seçer, merkezin bölgede yaşamış filozof Aratos'tan adını aldığını ifade ederek, Matematik Evi'ni öğrencilerle birlikte gezip, deney yapma imkanı bulduklarından söz etti. Seçer, "Matematiğin soyut kavramlarını, hem yapay zekayı hem de son teknoloji uygulamaları kullanarak somutlaştıran deneyleri yapma imkanımız oldu. Öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi. Hem müze hem de matematik atölyesi olarak burada hizmet veriliyor. Çok sayıda öğrencimiz burayı ziyaret ediyor. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı olanaklarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanı buluyorlar" diye konuştu.

9 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6 bin 345 ortaokul öğrencisini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aratos Matematik Evi, matematiğin soyut kavramlarını somutlaştırmayı amaçlayan bir merkez olarak hizmet veriyor. Aratos Matematik Evi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli materyaller ve uygulama alanları bulunuyor. Merkezde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası ve sonsuz ayna tüneli gibi birçok bölüm yer alırken, matematiğin mantığı keyifli bir şekilde aktarılıyor.

Aratos Matematik Evi'nde ayrıca yapay zeka teknolojisi kullanılarak, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarına da yer veriliyor. Bu sayede öğrenciler matematiğin yaşamın pek çok alanındaki yerini farklı uygulamalar üzerinden gözlemleme imkanı buluyor. Aratos Matematik Evi, Büyükşehir'in çocukların bilime ve matematiğe ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos'un adını taşıyan Aratos Matematik Evi, 9 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6 bin 345 ortaokul öğrencisini ağırladı.