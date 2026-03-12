Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Tarsus Aratos Matematik Evi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Tarsus Aratos Matematik Evi'ne Ziyaret

12.03.2026 14:37  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Aratos Matematik Evi’ni ziyaret etti. Merkezde müze ve atölye alanlarını inceleyen Seçer, "Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı olanaklarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkânı buluyorlar" dedi.

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret etti. Merkezde müze ve atölye alanlarını inceleyen Seçer, "Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı olanaklarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanı buluyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret etti. Merkezi ziyarete gelen Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eskiömerli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri ile de bir araya gelen Seçer, alanları öğrencilerle beraber deneyimledi.

"Aratos Matematik Evi, öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi"

Başkan Seçer, merkezin bölgede yaşamış filozof Aratos'tan adını aldığını ifade ederek, Matematik Evi'ni öğrencilerle birlikte gezip, deney yapma imkanı bulduklarından söz etti. Seçer, "Matematiğin soyut kavramlarını, hem yapay zekayı hem de son teknoloji uygulamaları kullanarak somutlaştıran deneyleri yapma imkanımız oldu. Öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi. Hem müze hem de matematik atölyesi olarak burada hizmet veriliyor. Çok sayıda öğrencimiz burayı ziyaret ediyor. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı olanaklarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanı buluyorlar" diye konuştu.

9 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6 bin 345 ortaokul öğrencisini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aratos Matematik Evi, matematiğin soyut kavramlarını somutlaştırmayı amaçlayan bir merkez olarak hizmet veriyor. Aratos Matematik Evi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli materyaller ve uygulama alanları bulunuyor. Merkezde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası ve sonsuz ayna tüneli gibi birçok bölüm yer alırken, matematiğin mantığı keyifli bir şekilde aktarılıyor.

Aratos Matematik Evi'nde ayrıca yapay zeka teknolojisi kullanılarak, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarına da yer veriliyor. Bu sayede öğrenciler matematiğin yaşamın pek çok alanındaki yerini farklı uygulamalar üzerinden gözlemleme imkanı buluyor. Aratos Matematik Evi, Büyükşehir'in çocukların bilime ve matematiğe ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos'un adını taşıyan Aratos Matematik Evi, 9 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6 bin 345 ortaokul öğrencisini ağırladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Teknoloji, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Tarsus Aratos Matematik Evi'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:47:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Tarsus Aratos Matematik Evi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.