Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Anneler Günü'nü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Fedakarlığın, sevginin ve bağlılığın özel bir günü olarak anlam kazanan Anneler Günü; aynı zamanda kadınlar için daha özgür, eşit ve adil bir yaşam tarzının teşvik edilmesi için de önemli bir fırsattır' dedi.

11.05.2024 11:52
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Fedakarlığın, sevginin ve bağlılığın özel bir günü olarak anlam kazanan Anneler Günü; aynı zamanda kadınlar için daha özgür, eşit ve adil bir yaşam tarzının teşvik edilmesi için de önemli bir fırsattır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Sçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar hayatın her alanında görünürlük ve etkinlik kazanmanın mücadelesini verirken; temelinde karşılıksız sevgi ve fedakarlığın yattığı annelik sorumluluğuyla hayatımıza anlam katan, bizi büyüten, destekleyen ve her daim yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır. Onların sevgisi ve özverisi, hayatımızın her anında bize güç verir, yolumuzu aydınlatır.

Fedakarlığın, sevginin ve bağlılığın özel bir günü olarak anlam kazanan Anneler Günü; aynı zamanda kadınlar için daha özgür, eşit ve adil bir yaşam tarzının teşvik edilmesi için de önemli bir fırsattır. Ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan kadınlar toplumumuzda sadece anne olmalarıyla değil; aynı zamanda eğitim almaları, kariyer sahibi olmaları, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri, eğitim, kültür, sanat ve ticaret gibi toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almalarıyla da değerlidirler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren annelerimiz ve anne adaylarımız için yaptığımız her çalışmada yalnızca bir görev değil; sorumluluk bilinciyle de hareket ettik. Görev süremiz boyunca kent paydaşları, kadın örgütleri ve STK'larla iş birliği halinde gerçekleştirdiğimiz pek çok toplantı ve eğitim ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda artırılmasını önceleyen çalışmalara imza atmanın yanısıra Yerel Eşitlik Eylem Planımızı uygulamaya koyduk.  Belediyenin her kademesinde pozitif ayrımcılık yaparak kadın istihdam oranını arttırdık ve belediye yönetiminde kadınları daha etkin hale getirdik.

Bununla birlikte mesleki eğitimlerden, gizli iş gücünü görünür kılan kurs ve atölyelere, danışma merkezlerinden, kadın konukevlerine kadar pek çok alanda kadınlara yönelik proje ve hizmetlerle kentin her noktasındaki hayatlara dokunmayı sürdürüyor; özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik çalışmalarla kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle çocuk sahibi olsun ya da olmasın; evladı kabul ettiği çocuklara ve her insana sevgi ve fedakarlıkla yaklaşan tüm kadınları sevgiyle ve saygıyla selamlıyor;  Mersin'de ve ülkemizde yaşamlarımıza anlam katan tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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