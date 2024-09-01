Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm sıcak gelişmeleri hassaten üzülerek takip ediyor, savaşa karşı barışın, kaosa karşı istikrarın, şiddete karşı huzurun gereğini elimizden geldiğince haykırmaya devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şunları kaydetti:

"Savaş ve terör, ağır bedelleri olan ve hüküm sürdüğü yerlerde insanların yaşamını doğrudan etkisi altına alan vahşi ve lanetlenecek kavramlardır. Sınırlarımızın ötesinde süre gelen savaş ve şiddet ortamının her türlü yansımasını hala en yakından hissettiğimiz bir kentte yaşıyoruz. Kendi içinde yarattığı huzur ve barış ortamının içinde bütün dünyaya örnek olabilecek, medeniyetler beşiği bir kentin, kendi dışında yanan ateşin dumanında boğulması, savaşların yarattığı etki alanını göstermesi açısından ibretlik bir durumdur.

Doğduğu büyüdüğü koşulların etkisiyle özellikle de aldığı eğitimin gereği olarak, çocukluk yılları dahil, bütün ömrünü savaşların içerisinde geçirmiş, mesleği askerlik olan ve bütün dünya da benzeri görülmemiş askeri başarılara sahip bir kişinin, 'Eğer bir savaş vatan savunması için şart değilse cinayettir' sözünü kullanması, onun eşsiz kişiliğinin bir göstergesidir. İşte böylesine bir liderin kurucusu olduğu bir ülkede, Mersin'de 2019 yılından bu yana kentteki barış ve huzur ortamına katkı sağlamak için, bu kentte yaşayan hiçbir yurttaşımızı, hiçbir etnik grubu ve hiçbir inanç grubunu ayrıştırmadan, eşit hizmet düsturu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün basit bir veciz olmadığının farkındayız. Tarihimizde yıllarca süregelen savaşların, Anadolu'da yaşayan halkımızda bıraktığı derin izleri, Cumhuriyet kurulduğundan bugüne, bu bereketli topraklar üzerinde tesis ettiğimiz kalıcı barış iklimine karşı gerçekleştirilen her türlü saldırının bizlere verdiği büyük zararları biliyor ve tamda bu sebeple kalıcı barış ortamına hizmet etmekten bir an bile geri durmuyoruz.

Bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm sıcak gelişmeleri hassaten üzülerek takip ediyor, savaşa karşı barışın, kaosa karşı istikrarın, şiddete karşı huzurun gereğini elimizden geldiğince haykırmaya devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum."