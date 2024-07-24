Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer, mesajında Cumhuriyet ve Atatürk değerlerinin kentinde çalışmanın gururunu yaşadığını belirterek, Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayan İsmet İnönü ve Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla anıdığını ifade etti.

24.07.2024 10:38
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma hedefimizi gerçekleştirmek için Cumhuriyet ve Atatürk değerlerinin kentinde çalışmanın gururunu yaşıyorum. Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayan İsmet İnönü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere bu süreçte destan yazan tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin bağımsızlığı için verilen her türlü mücadelenin, bu doğrultuda ödenen tüm bedellerin karşılığını aldığımız, diplomasi tarihimizin en büyük zaferinin, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Lozan Barış Antlaşması'na dair söylemiş olduğu; 'Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Benzeri görülmemiş siyasi bir zafer eseridir' sözleri ışığında Lozan Barış Antlaşması'nı hem Cumhuriyetimizin temel taşı olarak görüyor, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak sayıyoruz. Birlikte yaşama kültürünün, kardeşlik hukukunun, farklı kültürlerin zenginliğinin yarattığı muhteşem ahengin kenti Mersin'de, bağımsızlık ve özgürlüğün, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana sahip olduğumuz eşit yurttaşlık ilkesinin değerini en çok bizler biliyoruz. 2019'dan bugüne hizmet etmekten onur duyduğum Mersin, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri bu değerlerin kenti olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bizlere bu değerleri kazandıran Lozan Barış Antlaşması'nın, sonunda yer alan birebir milyon ölçekli haritamızda belgelenen bağımsızlığımızı korumak ve o bağımsızlık üzerinden çizdiğimiz çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma hedefimizi gerçekleştirmek için Cumhuriyet ve Atatürk değerlerinin kentinde çalışmanın gururunu yaşıyorum.  Bu yolda yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayan İsmet İnönü ve 19 Mayıs 1919'dan 24 Temmuz 1923'e kadar gelişen tüm süreçlerin başında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere bu süreçte destan yazan tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

İsmet İnönü, Vahap Seçer, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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