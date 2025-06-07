Mersin Büyükşehir Belediyesi 90 İtfaiye Eri Alımı İçin Sınav Sürecine Başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 90 İtfaiye Eri Alımı İçin Sınav Sürecine Başladı

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07.06.2025 09:27  Güncelleme: 10:00
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 90 İtfaiye Eri Alımı İçin Sınav Sürecine Başladı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri alım sürecinde 90 aday belirleyecek. Adaylar, fiziksel yeterliliklerini sergileyecekleri parkur sınavına hazırlanıyor. Alım için toplam 766 kişi başvurdu, 450 kişi parkur sınavına katılmaya hak kazandı.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınavlarda başarılı olacak 90 itfaiye erini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 90 itfaiye eri kadrosu için başlatılan alım sürecinde adaylar, fiziksel yeterliliklerini sergileyecekleri parkur sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen adaylar, sınav öncesi yoğun bir antrenman programına başladı.

Şartları tamamlayan itfaiye erleri Mersin Büyükşehir kadrosuna katılacak

Toplam 766 kişinin başvurduğu itfaiye eri alım sürecinde; KPSS puanı, C sınıfı sürücü belgesi, boy-kilo oranı ve ilgili bölüm mezuniyet şartlarını sağlayan 450 aday, parkur sınavına katılmaya hak kazandı. Sürece dahil olabilmek için belirlenen KPSS taban puanı ise 67,085510 oldu.

Parkur sınavı, Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde bazı adaylar parkuru önceden deneyimleme fırsatı bulurken, spor eğitmenlerinin rehberliğinde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Dayanıklılık, çeviklik ve koordinasyon becerilerini ölçen parkuru erkek adaylar 3 dakika, kadın adaylar ise 3 dakika 15 saniye veya altında tamamladıkları takdirde tam puan alabilecekler. Adaylar 17 Haziran'da Mersin Üniversitesi'nde yapılacak yazılı sınavın ardından 18 Haziran'da Ata Eğitim Merkezi'nde bir hafta sürecek olan ve fiziksel performanslarını sergileyecekleri parkur sınavına girecek. Parkur sınavı tüm adayların izlemesine açık olup, süreç tamamen kamera ile kayıt altına alınacak.

Toplam değerlendirme; KPSS puanı, yazılı sınav ve parkur performansının ortalaması üzerinden yapılacak. En yüksek puanı alan 90 aday, Mersin İtfaiyesi'nde göreve başlayacak. Parkur sınavı adaylar için yalnızca bir fiziksel yeterlilik testi değil, aynı zamanda kamu görevine adım atacakları, hayatlarını şekillendirecek kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 90 İtfaiye Eri Alımı İçin Sınav Sürecine Başladı - Son Dakika

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