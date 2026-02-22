Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmet Ağı, Anamur'da Tek Çatı Altında Birleşti - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmet Ağı, Anamur'da Tek Çatı Altında Birleşti

22.02.2026 10:23  Güncelleme: 11:37
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Koordinasyon Merkezi sayesinde vatandaşların çeşitli hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken merkez, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunarak bölgedeki yaşam kalitesini artırıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Merkezi aracılığıyla tek noktada birleşen hizmetlere erişim kolaylaşırken, vatandaşlar tüm işlemlerini yetkin personel sayesinde hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor.

Anamur'un çeşitli noktalarında bulunan hizmetleri aynı merkez binasında birleştirerek tek çözüm merkezi haline getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını vatandaşların rahatını sağlayacak yönde şekillendiriyor. Anamur'un merkezinde bulunan koordinasyon binası modern yapısıyla yurttaşların beğenisini toplarken, geniş ve ferah iç yapısıyla da dikkati çekiyor.

Üç kısımdan oluşan binanın bodrum katında birçok hizmetin depo işlevi gören bölümleri ve Kedi Kısırlaştırma Merkezi bulunurken, zemin katta ise MESKİ ile ilgili işlemler gerçekleştiriliyor. Zemin katta aynı zamanda MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bulunuyor. 15 derslikten oluşan kurs merkezinde çeşitli kademelerdeki öğrenciler eğitim görürken, bir yandan da danışmanlık hizmetleri için psikolog görüşmelerini MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde yapabiliyor.

Binanın son katında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı birimleri ile Sosyal Hizmetler bölümleri bulunuyor.

"Koordinasyon Merkezi, Anamur ve yakın ilçelere hizmet veriyor"

Merkezin halkın talepleri doğrultusunda dizayn edildiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Enes Akkoç, birden fazla birimin tek noktada toplandığını vurguladı. Yerleşkenin yapısına da değinen Akkoç, "Daha önce atıl halde olan bu yapıda birden fazla birimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yerleşkede topladık. Buradaki organizasyonlarla Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar'a kadar birçok ilçenin Büyükşehir hizmetlerine erişimi sağlandı. Yakın zamanda şehir merkezinde bulunan otogar da binamızın bir parçası haline gelecek" dedi.

Koordinasyon Merkezi'nde toplanan hizmet birimlerine ilişkin detayları da sözlerine ekleyen Akkoç, "Anamur Koordinasyon Merkezimiz; bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Anamur ve yakın ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Anamurlular tek bir noktadan hızlı çözümleri takdir ediyor

Anamur Koordinasyon Merkezi'nin akılcı bir yöntemle kurulduğunu belirten Emekli Öğretmen Hüseyin Kovancı, "Hizmetlerin tek noktada toplanması çok güzel. Vatandaş oradan oraya koşarken, şimdi tek yerden işini halledip gidiyor. Gerçekten mükemmel. Büyükşehir'in hizmetlerinden bir sıkıntımız yok. Çalışanların da sıcakkanlı olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Merkezin ferah yapısına ve öğrenciler için verilen kurs hizmetine değinen Filiz Kutlay, "Koordinasyon Merkezi güzel bir düşünce olmuş. Genel olarak tertemiz, pırıl pırıl bir yer yapılmış. Hiç beklemeden işlemimiz yapıldı. Hizmetlerin bir noktada toplanması bence çok iyi. Öğrenciler için yapılan her şey zaten güzel. Vahap Başkanımızdan çok memnunuz ve seviyoruz" dedi.

Vatandaşların Büyükşehir hizmetlerine erişiminin kolaylığından söz eden Gül Jordin de "Burası güzel bir uygulama noktası olmuş. Tek bir noktadan her şeyin hallolması, vatandaş için de büyük kolaylık. Yapı da gayet güzel. Girdiğimiz bölümler tertemiz ve pırıl pırıl. Bu bölgeye yapılan hizmetlerden memnunuz. Bulunduğum birçok şehirden daha düzgün" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

