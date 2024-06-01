Mersin Büyükşehir Belediyesi Binaları Yangın Riskine Karşı Denetliyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ile binaları yangın riskine karşı denetliyor, eksiklerini tespit ediyor. Geçen yıl yapılan iş yeri denetim ve yangın tesisatı kontrollerinde 4 bin 133 uygunluk raporu verildi ve proje onayı yapıldı. Bu yılın ilk 4 ayında ise bu sayı, bin 337 oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Mersinlilerin can ve mal güvenliği için daha etkin ve donanımlı bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Acil durum ve afetlere karşı 7/24 teyakkuzda olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ile binaların yangına karşı dirençlilik durumlarını tespit ediyor.

Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü yetkilileri, her türlü yapının tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini amaçlıyor. Çıkabilecek yangınlarda ise can ve mal kaybını asgariye indirerek söndürülmesini sağlamak için yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirleri bina sahiplerine ve yöneticilerine, kurum amirlerine veya sorumlu bina yetkilisine bildirerek yangından korunma tedbirlerini aldırtıyor.

Yapılar yangın riskine karşı Büyükşehir tarafından denetleniyor

İtfaiye Dairesi Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürü Halil Öztunç, "2023'te proje, iş yeri denetim ve yangın tesisatı kontrolünde 4 bin 133 adet uygunluk raporu verirken, 2024'ün ilk 4 ayında bu sayı bin 337 oldu" dedi.

Öztunç, gördükleri eksiklikler sonucu Büyükşehir'den binaların projeye uygun yapılıp yapılmadığı ile yapı kullanma izni aşamasında görüş alınması kararının, Meclis'te alındığını sözlerine ekledi. Yeni alınan Meclis kararıyla bütün ilçe belediyeleri, binaların ya da iş yerlerinin yangına karşı uygunluk raporu için Büyükşehir'den talepte bulunuyor.

"21,5 metrenin üzerinde olan binaların yangın tesisat onayı bize ait"

Belediye'nin İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda inşaat mühendisi olan Hayati Kazaz, yapı yüksekliği 21.5 metrenin üzerinde olan binaların yangın projelerini kontrol ettiklerini belirterek, "Tamamına farklı yönetmelik, farklı kriterler uygulanmaktadır. Hem merdivenlerde hem tesisat olarak farklı tedbirler alınmaktadır. Projelerin yapım süreci bittikten sonra ilçe belediyeleri, bizden bu binaların yangın tesisat onayını talep etmektedir. Yangın tesisat onayı için şantiyelerde yaptığımız incelemeler sonrası projeye uygun olanlar onaylanıp iskan verilmektedir. Projeye uygun olmayan tesisatlar ise bekletilip, düzeltildikten sonra iskan verilmektedir. Bu birim ayrıca yüksek montanlı dolum tesisleri ve fabrikaların da, yangın projelerine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir" diye konuştu.

Binaların tüm iskan aşamasının kontrolünün Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü tarafından sağlandığının altını çizen Kazaz, "Bina iskanından sonra yöneticiler, apartmanlardaki kullanma suyu ve pompalarına çok dikkat etmedikleri için veya başlarına gelmediği için ve gelmeyeceğini düşünerek tesisatlar ile fazla ilgilenmiyorlar. Binaların yüzde 90'nında tesisat bir kere doğru çalışmaktadır, o da iskan aşamasında. Bunların kontrol ve denetimi, sonraki süreçte apartman yönetimine aittir" ifadelerini kullandı.

21.5 metre üzeri binalarda yangına erken müdahale edebilmek için katlarda yangın dolabı, itfaiyecinin her katta hortumunu takıp su alabileceği su alma ağızları, yeterli depo, yeterli pompa hacimleri ve otomatik yangın söndürme sisteminin olması gerektiğini sözlerine ekleyen Kazaz, "Onun için bir itfaiyecinin, yüksek montanlı bir itfaiye aracına ihtiyacı da yoktur. Bu binalarda zaten her katta itfaiyecinin su alabileceği yapılar mevcuttur. Bu projelerdeki onayımız da, bu yapıların olması kaydıyla verilmektedir" dedi.