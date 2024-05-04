Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası için Bocce Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası için Bocce Turnuvası Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası için Bocce Turnuvası Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Bocce Turnuvası düzenliyor. Turnuvaya, özel gereksinimli bireylerin katılımı için başvurular 7 Mayıs'a kadar devam ediyor.

04.05.2024 09:47  Güncelleme: 09:51
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası için "Bocce Turnuvası" düzenliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda 15 Mayıs'ta yapılacak 12 yaş ve üzeri, sağlık raporu ile yüzde 40'ın üzerinde ortopedik engeli bulunduğunu belgeleyen özel gereksinimli bireylerin katılımına açık turnuvaya, 7 Mayıs'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Yenişehir İlçesi'nde yer alan Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenecek turnuvada, özel gereksinimli bireylerin hem sosyalleşmeleri hem de yaşam kalitelerinin artırılması ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Özel gereksinimli çocukların el, göz ve beyin üçlü koordinasyonunun gelişmesine destek olan spor dalı, aynı zamanda çocukların özgüvenlerinin gelişmesine de fayda sağlıyor.

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, Bocce Turnuvası'nın 15 Mayıs'ta yapılacağını belirterek, "Daha önceki yıllarda da bu turnuvayı düzenledik ve katılımcılarımız çok keyif aldı. Turnuvamıza yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan tüm vatandaşlarımız katılım sağlayabilir. Onların sosyalleşmeleri adına çok güzel bir aktivite oluyor. Aralarında güzel bir rekabet gelişiyor ve çok keyifli dakikalar geçiriyorlar. Onlar keyiflenince biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

DEMİR: "SEVGİ VAR OLDUKTAN SONRA, ENGELLERİ ÇOK KOLAY AŞIYORUZ"

Engelsiz Yaşam Parkı'na gelen özel gereksinimli çocukların, süreç içinde önemli ilerleme kaydettiğini ve merkeze gelince mutlu olduklarını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler burada onların önerilerine ve isteklerine göre hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Engelsiz Yaşam Parkı'mıza gelmeden önce konuşmayan, yürümekte zorluk çeken birçok öğrencimiz vardı. Ancak, buraya geldikten sonra konuşmalarında ve yürümelerinde ilerleme görüldü. Burada herkes işini oldukça özverili yapıyor ve sevgi konuşuyor. Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Büyük bir aile olduk. Engel; sözde olan bir olgudur ve sevgi var olduktan sonra engelleri çok kolay aşıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

BAKAR: "BU TÜR ETKİNLİKLERLE, ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYALLEŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda Bocce Antrenörü olarak görev yapan Cihat Bakar ise "Bu turnuvayı geçen sene de düzenlemiştik ve gayet iyi geçmişti. Şampiyon, bizim öğrencilerimizden birisi olmuştu. Bu turnuva, ortopedik engelli öğrencilerimizin tamamen sosyalleşmesini amaçlıyor. Ortopedik engelli bireyler, dışarıya çok fazla çıkamıyor. Ama bocce onlar için bir spor ve onların bir şekilde hayata tutunmalarına ön ayak oluyor. Bu spor dalı, 2 takım halinde oynanıyor. Küçük bir demir topumuz var ve amacımız o topa yaklaşmak. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli raporu olanlar, 7 Mayıs'a kadar başvuru yapabilir. Burada amacımız tamamen sosyalleşmek, mutlu olmak ve mutlu etmek. Ortopedik engelli olan herkesi turnuvamıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası için Bocce Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika

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