Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziler İçin Darısekisi Örnek Köyü'ne Gezi Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi üyeleri için gezi programı düzenledi. Günün erken saatlerinde başlayan gezi programında katılımcılar, bölgenin doğal atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Güzel havanın tadını çıkaran gaziler, anılarını paylaşarak dostluklarını pekiştirdi. Sohbetin ve samimi buluşmaların öne çıktığı etkinlikte, gazi eşleri de sosyal bir ortamda bir araya gelerek günü birlikte değerlendirdi.

"Gazilerimize vefa borcumuz var"

Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Nilgün Buz, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile birlikte Darısekisi'nde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Gazilerimizle bir arada olmak çok güzel. Biz bu tür etkinlikleri görev değil, vefa borcu olarak görüyoruz. Onlarla yan yana olalım ve sosyalleşelim istedik. Onların bir araya gelerek kaynaşması ve sohbet etmesi, dayanışma ruhumuzun devam etmesi anlamına geliyor. Bu da bizi daha güçlendiriyor" dedi.

"Böyle geziler bize ilaç gibi geliyor"

Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, kendilerini böyle güzel etkinliklerde bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belirli tarihlerde Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği gezilerle Mersin'e yakın bölgelere gidiyor, arkadaşlarımızla hasret gideriyoruz. Böyle geziler bize ilaç gibi geliyor. Biz dernekte ancak 3-5 kişi bir araya gelebiliyoruz ama bu geziler sayesinde daha kalabalık oluyoruz. Onun için böyle toplu etkinlikler çok yerinde bir karar" diye konuştu.

Gaziler bu etkinliklerle birlikte olmanın keyfini çıkartıyor

Gazilerden Ülfet Ülperen, gazi arkadaşları ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ülperen, düşünülmekten ve hatırlanmaktan dolayı onurlandıklarını söyleyerek, "Bizler belirli bir yaşa geldiğimiz için, gezip dolaşma imkanlarımız sınırlı. Daha önce Kuyuluk'a gitmiştik. Şimdi Darısekisi'ndeyiz. Bu temiz hava, bu yeşil tabiatın içinde, bu huzur ve mutluluğu bize yaşattıkları için hem belediye başkanımıza, hem de bu işi organize eden görevlilere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Terziakın'ın eşi Hülya Terziakın, etkinliklere katılmaktan memnun olduklarını kaydederek, "Gazileri düşündüğü için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler gaziler açısından çok güzel bir duygu. Gaziler ve eşleri bir araya geliyor. Eşim de ben de severek geliyoruz. Çok memnunuz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyleyen gazi Ali Bilgin, "Bu gezilerden de memnunuz. Gaziler olarak düşünülmek bize gurur veriyor. Birilerinin bizi görüp de 'merhaba' demesi, böyle hatırlaması, güncel etkinlilere davet etmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.