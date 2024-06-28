Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a Haziran Ayı Tutarını Yatırdı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için hayata geçirdiği Halk Kart'ın haziran ayı tutarını, hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Halk Kart'ın haziran ayı tutarları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hesaplara yatırıldı.

Halk Kart uygulamasından haziran ayında 8 bin 965 kişi yararlandı. 5 bin 618 kişinin hesabına 450 lira, 3 bin 347 kişinin hesabına 750 lira olmak üzere, 9 bin 434 kişinin hesabına toplamda 5 milyon 38 bin 350 lira yatırıldı.