Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a Mayıs Ayı Tutarını Yatırdı

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için hayata geçirdiği Halk Kart'ın mayıs ayı tutarını, hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Halk Kart'ın mayıs ayı tutarları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hesaplara yatırıldı.

Halk Kart uygulamasından mayıs ayında 9 bin 434 kişinin yararlandı. 5 bin 934 kişinin hesabına 450 lira, 3 bin 500 kişinin hesabına 750 lira olmak üzere, 9 bin 434 kişinin hesabına toplamda 5 milyon 295 bin 300 lira yatırıldı.