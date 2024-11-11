Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Eğitimi Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Eğitimi Çalıştayı Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın Oberhausen kentinden gelen ekiplerle birlikte 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi' kapsamında bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik konularında deneyim paylaşımı yapıldı.

11.11.2024 12:36  Güncelleme: 13:55
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi' kapsamında, Almanya'dan gelen ekiplerle çalıştay düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi; iklim değişikliği, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını, uluslararası boyutta imzaladığı projelerle devam ettiriyor. O projelerden biri olan ve geçen Şubat ayında açılış toplantısı Mersin'de yapılan 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi' kapsamında, Almanya'dan gelen ekiplerle çalıştay gerçekleştirildi.

Çevre ve iklim eğitimi noktasında fikir alışverişi yapılan çalıştayda, taraflar neler yapabileği konusunu ele aldı. Kardeş şehir, Almanya'nın Oberhausen kentinden Mersin'e taşınan çalıştaya, Almanya'dan İklim Koruma Birimi yetkilileri Markus Wertngen-Orman, Maik Ballmann, Andy Fiedler, Birte Trampnau, Stephanie Stiehm ve Desbina Kallinikidou katıldı.

"Burada iklim, çevre, yenilenebilir enerji, atık dönüşüm konularında eğitimler verdik"

Oberhausen Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında deneyim aktarılması için böyle bir projeyi başlattıklarını kaydeden Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında, Oberhausen Belediyesi İklim Koruma Birimi'nden uzman arkadaşlarımız buraya daha önce de bir ziyaret yapmışlardı. Bizler de ekip olarak Oberhausen Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdik. Bu iki ziyarette iklim, çevre ve iklim eğitimi konusunda her iki belediyenin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleme şansı bulduk ve bu çalışmaların iyi uygulama örneklerinin, belediyelere aktarılması için çalışmalar gerçekleştirdik.

Mersin'deki çevre konusunda duyarlı olan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik camiadan hocalarımız ve Büyükşehir Belediyemizin birimlerinden katılan arkadaşlarımızla birlikte oldukça verimli, güzel bir çalıştay oldu. İyi uygulama örnekleri; çalıştaya katılan katılımcılara sunuldu ve onların bu çalışmalarla ilgili yorumları alınarak, bundan sonraki iklim ve çevre konusundaki çalışmalara yön vermek için not edildi.

Orada uygulanan iklim ve çevre konusundaki çalışmalarla, bizim çalışmalarımızın ölçekleri birbirinden farklı. Ama şunu söyleyebiliriz; bu projenin çalıştayının gerçekleştirildiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'mizde çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri, Oberhausenlı dostlarımızın gerçekten çok ilgisini çekti. Biz yaklaşık olarak 100 bininci ziyaretçiyi burada ağırladık. 100 bin kişi Oberhausen'un toplam nüfusunun yarısı. Burada iklim, çevre, yenilenebilir enerji, atık dönüşüm konularında eğitimler verdik."

"İklim değişikliğine yönelik çocuklarımıza farkındalık eğitimleri vermekteyiz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp da "Bugün iklim adaptasyonuna yönelik, belediyelerimiz arasında görüş alışverişi gerçekleştirdik. Oberhausen kardeş belediyemizle ortak yürüttüğümüz projemizin kapanış toplantısı için, Mercan Bilim Merkezi'mizde buluştuk. Mercan Bilim Merkezimizde, iklim değişikliğine yönelik çocuklarımıza farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Anlamlı bir bilim merkezimizde bu toplantıyı kapattık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Eğitimi Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

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