Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Sosyalleşmenin Adresi: Engelsiz Yaşam Parkı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireylerin hem de ailelerinin en sevdiği yaşam alanlarından biri haline geldi.

Yeşilin her tonunun olduğu ve mis kokuların her yanı sardığı Engelsiz Yaşam Parkı'nda; özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye ders ve aktiviteler yapılırken, ailelerin de nefes alması için dersler ve atölyeler düzenleniyor. Özel gereksinimli çocuklar arkadaşları ile birlikte güvenli bir alanda; bocce, curling, beden eğitimi, halk oyunları, bocce, serbest resim, seramik boyama, karaoke ve bireysel derslerle ve yemek atölyesi ile zaman geçiriyor. Aileler ise; pilates, nefes terapisi dersi ile dekoratif ev tekstili, seramik atölyesi, sabun yapma atölyesi ve destekleyici anne saati atölyelerinde kaliteli zamanın tadını çıkarıyor. Hizmete girdiği günden bu yana yüzlerce ailenin hayatına dokunan ve engelleri ortadan kaldıran Park'ta verilen hizmetlere ek olarak gelen talepler doğrultusunda yeni atölye, dersler ve etkinlikler de düzenleniyor.

Hizmetlerin tamamı bir telefon kadar yakın

Yapılan hizmetlere ek olarak mevsime uygun piknik, sinema, sahilde kahve keyfi gibi etkinliklerin de yapıldığı parkta çocuklar kadar veliler de sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hafta içi saat 08.00 ile 17.00 arasında verilen tüm bu hizmetlerden yararlanmak isteyen aileler, telefonlarına indirdikleri Teksin uygulamasından, Alo 185 üzerinden ve '0 324 185 00 00' numaralı WhatsApp ihbar hattından ulaşabiliyor ve parktaki etkinliklerden faydalanabiliyor.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda yapılan hizmetlere ilişkin bilgi veren Engelliler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Engelsiz Yaşam Parkı sorumlusu Betül Demir, "Çocuklar buraya sosyalleşmek adına geliyorlar. Çocuklar dersteyken anneler de sosyalleşiyor. İletişim halinde olan diğer çocukların velileri de duyup geliyorlar, bilgi alıyorlar ve böylece yeni kayıtlar oluşturuyoruz. Aylık programlar dahilinde onların taleplerine göre her ay programımızı güncelliyoruz ve sürekli yenilikler katıyoruz" dedi.

Dinamik bir ekip ile çocuklara verimli ve eğlenceli anlar yaşattıklarını söyleyen Demir, çocukların birbirinden renkli atölye ve dersleri çok sevdiklerini söyledi. Demir, "Programımız sabah 9'da başlıyor. Öğle saatinde yemeğimiz geliyor. Çocuklar burada yemek yiyorlar ve saat 3'e kadar derslerimiz devam ediyor. Çocuklar; 'Keşke yatacak yer olsa da biz hiç gitmesek, burada kalsak' diyorlar. Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Mutlu bir park, keyifli vakit geçiriyoruz. Onlar keyifli oldukça biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Gelmek ve parkı görmek isteyen herkese çağrı yapan Demir, "Bütün velilerimizi bekliyorum. Çocuklarıyla birlikte kendilerine de vakit ayırma şansları burada var. Çocuklar dersteyken veliler gerçekten nefes aldıklarını belirtiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir veli olarak nefes alabildiğimiz bir yer burası"

Kızı Berfin Tural ile birlikte parktan faydalanan Gülistan Tural, "Bir veli olarak nefes alabildiğimiz bir yer burası. Çocuklarımızla bir gezmeye veya bir sinemaya gitme şansımız olmuyor. Sürekli ev ortamında çocuklar da boğuluyor. Bizler de ister istemez aynı kısır döngünün içinde kalıyoruz. Ama burası bizlere gerçekten ayrı bir nefes oldu" dedi. Çocukların burada kendi aralarında sosyalleşerek dostluklar kurduklarını belirten Tural, "Çocukların da arkadaşa ihtiyacı var. Bir arada çok mutlular ve bu bizi mutlu ediyor. Biz de burada arkadaşlarla aynı şekilde istediğimiz etkinlikleri de yapabiliyoruz" diye konuştu.

Parka 46 yaşındaki kızı Anıl Katırcıbaşı ile 1 yıldır geldiklerini ve çok memnun olduklarını söyleyen Güler Katırcıbaşı, "Burası hayatımızda süper değişiklikler yaptı. Çocuğumun arkadaş çevresi oldu. Benim kızım ev gezmelerini sevmez, araştırdım burayı buldum. Bulduğum için de çok mutluyum. Vahap Başkanımız başta olmak üzere herkese bizlere böyle bir güzellikleri sundukları için çok teşekkür ederim" dedi.

Parkta zaman geçiren çocuklar ise şunları söyledi:

-Zafer Çağlayan: "Burada arkadaşlar edindim. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Bütün herkesi Engelsiz Yaşam Parkı'na bekleriz."

-Zeynep Başak Adak: "Arkadaşlarımı çok seviyorum, çok iyi oynuyorlar. Halk oyunları da oynuyoruz ve çok eğlenceli oluyor. İyi ki varsınız."

-Derya İrem Bağcı: "Burası çok güzel. Burada resim, curling, bocce, halk oyunu gibi çok fazla etkinlik yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada birçok arkadaşım var ve hepsini çok seviyorum."

-Ezgi Yılmaz: "Hocalarımız sayesinde burada çok şey öğrendim, çok teşekkür ederim. Sizleri ve Vahap Amca seni çok seviyorum."