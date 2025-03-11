Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Gençlere Yönelik Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Gençlere Yönelik Etkinlikler Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite ve lise öğrencilerine kariyer yolu açmak için meslek seçimi, iş gücü dinamikleri ve LinkedIn kullanımı gibi konularda eğitimler düzenliyor.

11.03.2025 09:36  Güncelleme: 09:39
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, doğru meslek seçiminin önemi, iş gücü piyasasının dinamikleri, LinkedIn kullanımı, yeni nesil iş arama kanalları ve iş dünyasının beklediği yetkinlik setleri gibi konularda gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sağlıyor.

Hem üniversite hem de lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle iş birliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak, onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor.

Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlere iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor

Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ile bir araya gelen Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri değerlendirdi. Toplantıda; öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak seminerler, mentorluk programları, teknik geziler ve kariyer günleri gibi etkinlikler planlandı. İş birliği kapsamında öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımaları ve kariyer hedeflerini daha net belirlemeleri amaçlanıyor.

Üniversiteli gençlere yönelik projelerini, öğrenci kulüpleriyle birlikte onların ihtiyaçlarına göre şekillendiren Kariyer Merkezi, gençlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, iş dünyasına hazırlanmaları için gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor.

Lise öğrencilerine doğru meslek seçiminin önemi anlatıldı

Lise öğrencilerine yönelik de çalışmalarına devam eden Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Koleji'nde 'Master 6 Programı Mesleki Gözlem Modülü' kapsamında Kariyer Merkezi Kariyer Danışmanı Rukiye Günay Oğuz tarafından "İş Dünyasının Beklediği Yetkinlikler" konulu bir eğitim gerçekleştirdi. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bu programlarda doğru meslek seçiminin önemi, iş gücü piyasasının dinamikleri, LinkedIn kullanımı, yeni nesil iş arama kanalları ve iş dünyasının beklediği yetkinlik setleri gibi konular ele alındı.

"Gençlerimizin, kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Özellikle üniversite ve lise öğrencilerimiz, en önemli hedef kitlelerimiz. Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerimiz ile gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlayacak, gençlerin girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını ve inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacağız. Amacımız, gençlerimizin öğrencilik sürecinde iş dünyasını tanımaları ve kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır. Bu doğrultuda üniversitelerle iş birliğimizi güçlendirerek, gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Linkedın, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Gençlere Yönelik Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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