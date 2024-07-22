Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Aydıncık'ta konser verdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın 'Yaz Dostum' konserleri için yeni noktası, Aydıncık ilçesi oldu. Orkestra, ilçe sahiline kurulan sahnede, pop müziğin sevilen şarkılarını seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde her yaz düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleri, hem vatandaşlara hem de turistlere renkli ve müzik dolu akşamlar yaşatıyor. Kısa süre önce kent merkezinde başlayan konserlerin yeni adresi, Aydıncık ilçesi oldu.

İlçenin yaz akşamına renk katan konseri duyanlar, sahile koştu. Pop müziğin sevilen sanatçılarının şarkılarının seslendirildiği konserden genç, yaşlı herkes mutlu ayrıldı. Vatandaşlar, sahilde gerçekleşen ve ilçeye hareketlilik katan konserlerin daha sık yapılmasını istiyor.

"Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından İsmail Caner Narin, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri konserlerin güzel geçtiğini belirterek, "Bizim için her konser, yeni heyecan, yeni deneyim. Halkımızla buluşmayı çok seviyoruz. Onlara enerji vermeyi, hep beraber eğlenmeyi çok seviyoruz. Bizim için çok güzeldi. Bütün şehri geziyoruz. Bütün ilçelerimizde var olmaya çalışıyoruz. Halkımızla biriz. Onlar çok mutlu ve enerjikler. Biz de onlara enerjiyle yaklaşıyoruz. Yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız, etkinliklerimizi Kültür ve Sosyal İşler Dairemizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler" dedi.

Konsere katılan ve vatandaşlarla birlikte eğlenen Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliğin ilçelerine renk kattığını söyleyerek, "Vahap Başkanımın yaptığı bu organizasyondan Aydıncık halkımız çok memnun. Bu etkinliği Aydıncık'ta planladığı için Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. İnsanların rahatlamaya ihtiyacı vardı. Bu organizasyon iyi ki Aydıncık'ta da yapıldı" diye konuştu.

Konsere katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Cavit Emre Şimşek: "Gayet eğlenceli ve güzel bir etkinlik. Umarım devamı gelir. Çok eğleniyorum."

-Gül Özbek: "Çok güzel bir etkinlik. Vahap Başkanımıza ve Aydıncık Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Çocuk, büyük, yaşlı fark etmez herkes için güzel bir eğlence oldu" ifadelerini kullandı. Gençlerden Furkan ise, "Hava güzel, ortam güzel. Bu ortamı sağladığı için Vahap Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum."

-Songül Ceviz: "Çok mutluyuz, çok eğlendik."

-Eyüphan Öztunç: "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu etkinliği tebrik ediyorum ve kutluyorum. Biz bunlara hasret kalmışız. Bu güzelim sahilin canlanması için bu tür etkinliklerin daha da fazla olmasını talep ediyorum."

- Hüseyin Alp Taşkale: "Tatile geldiğimde böyle bir etkinlikle karşılaştım. Bu tarz etkinliklerin daha çok olmasını isteriz."

-Gizem Durak: "Çok güzel bir etkinlik gördük, katılmak istedik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Gayet güzel geçiyor, eğleniyoruz."