Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden binlerce öğrenci ve vatandaşa hizmet - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden binlerce öğrenci ve vatandaşa hizmet

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden binlerce öğrenci ve vatandaşa hizmet

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Kleopatra Hizmet Binası'nda yer alan Halk Kart, İlan-Reklam ofisleri ile MERCİ ve Okuma Salonu'ndan toplumun farklı kesimlerinden binlerce öğrenci ve vatandaş yararlanıyor.

22.08.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Kleopatra Hizmet Binası'nda yer alan Halk Kart, İlan-Reklam ofisleri ile MERCİ ve Okuma Salonu'ndan toplumun farklı kesimlerinden binlerce öğrenci ve vatandaş yararlanıyor.

Mersin Büyükşehir Tarsus Kleopatra Hizmet Binası'nın giriş katında; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halk Kart Bürosu ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İlan-Reklam ve vezne ofisi yer alıyor. İkinci katında yine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan MERCİ Danışmanlık Merkezi yer alan Kleopatra Hizmet Binası'nın son katında ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki okuma salonu bulunuyor. Vatandaşların, Büyükşehir'le ilgili tüm dilekçeleri de Tarsus Kleopatra Hizmet Binası'nda teslim alınıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Özbek Cilasın, Kleopatra Hizmet Binası içerisinde yer alan Halk Kart bürosundan 2 bin kart sahibinin faydalandığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 2019 yılından beri hizmet olarak sunduğumuz Halk Kart sosyal destek kartıyla, binlerce aile aylık gıda ve temizlik malzemesi alışverişlerini yapabiliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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