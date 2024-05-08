Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kuaförlük Kursu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kuaförlük Kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Kuaförlük Kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursu ile zanaat öğrenmek isteyenlere kapılarını açtı. Temel makyaj eğitiminden fön çekimine ve saç kesiminden el-ayak bakımına kadar eğitimin verildiği kurstan mezun olanlar istihdama katılabilirken, kendi iş yerlerini açma fırsatı da yakalıyor.

08.05.2024 09:48  Güncelleme: 10:35
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursu ile zanaat öğrenmek isteyenlere kapılarını açtı. Temel makyaj eğitiminden fön çekimine ve saç kesiminden el-ayak bakımına kadar eğitimin verildiği kurstan mezun olanlar istihdama katılabilirken, kendi iş yerlerini açma fırsatı da yakalıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde açtığı kurs ile profesyonel kuaförlerin yetişmesine katkı sağlıyor. Kuaförlükten bahçıvanlığa, İngilizce dil eğitiminden hasta-yaşlı bakım hizmetlerine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden temel makyaj eğitimine kadar bir dizi kursa ev sahipliği yapan kurs merkezinde belgelerini alan yurttaşlardan kimileri kendi iş yerini açarken kimileri de Büyükşehir'de iş bulma şansı yakaladı.

Bine yakın kursiyeri mezun ettiklerini söyleyen Halkkent MERCEK Sorumlusu Latife Eşiyok, şu bilgileri verdi:

"Biz genelde istihdama yönelik kurslar açarak vatandaşlarımızın daha çok iş sahalarına yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkkent'teki vatandaşlarımız şehir merkezindeki vatandaşlarımıza oranla daha dezavantajlı kesimde kalıyorlar. Biz de bu hizmeti ayaklarına getirerek daha çok insana ulaşıyoruz, özellikle kadın istihdamına yönelik kurslarımızı daha çoğaltarak yardımcı oluyoruz. Teksin Mersin uygulaması üzerinden her ayın 15 ve 20 tarihleri arasında hangi kursları açtığımızı paylaşıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımız online olarak bize başvuru yapabiliyorlar. Biz daha çok kurs açarak, daha çok vatandaşımıza ulaşmaya ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Sabah temel makyaj eğitimi, öğleden sonra ise fön çekim tekniklerini gösterdiklerini söyleyen Eğitmen Türkan Şahgül ise şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, kuaförde neler yapılıyorsa burada da öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. 12 kursiyerimiz devam ediyor. Bütün eğitimleri alıyorlar. Kursiyerlerimiz bu konuda çok şanslı. Normalde bu tarz kursları özel ve çok yüksek ücretlerde veriliyor. Çok memnunuz, bize böyle güzel hizmetleri sunduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Halkkent MERCEK'in kursiyelerinden bazıları ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Kerem Akıllıok: "Neden geleceğin kuaförlerinin Halkkent MERCEK'ten çıkmasını istemeyelim? Buradan Vahap Başkan'ımıza böyle bir kursu Halkkent bölgesinde bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir tık daha şehirden uzakta kalıyoruz. Ulaşım tabii ki de her yere var ama bu tarz bir kurs yerini buraya açtığı için ayrıca teşekkür ederiz."

-Emine Özdoğan: "Kursun açıldığını duyunca direkt başvurdum. İyi ki de katılmışım. Gerçekten bir ev hanımının gelip kendini geliştirebileceği güzel bir kurs. Hocalarımız sağ olsun bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Tarak tutmayı bile bilmezken şu an fön çekebiliyoruz, makyaj konusunda yine öyle fırça tutmayı bilmezken şuan öğreniyoruz. Kendimizi daha çok geliştireceğiz ve eğitmenlerimiz bu konuda üzerine düşen her şeyi yapıyor, üzerimize çok düşüyorlar. Evde televizyonun karşısında vakit geçirmek yerine burada gelip kendimizi geliştirebiliriz. Bulunmaz bir fırsat. Teksin üzerinden başvurularını yapabilirler."

- Burcu Aslan: "Ben uzun zamandır makyaj eğitimi almak istiyordum. Fakat dışarıda sorduğumda beş günlük eğitime çok yüksek ücret istediler. Böyle ücretsiz bir kurs olduğunu duydum, çok sevindim. Teksin Mersin'den MERCEK'e başvuru yaptım. İnanılmaz memnunum, devam etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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