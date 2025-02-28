Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere ve Vatandaşlara Yardım

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 öğrenim yardımının 3'üncü taksiti ile Halk Kart'ın şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplamda 17 milyon 512 bin TL'yi 10 bin 283 üniversite öğrencisinin hesabına yatırırken, Halk Kart sahibi 7 bin 958 vatandaşın hesabına da şubat ayı için toplamda 7 milyon 609 bin 500 lira yatırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi kentte ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında iki yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 631 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 938 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 285 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 429 öğrenciye olmak üzere toplamda 10 bin 283 öğrencinin hesabına 17 milyon 512 bin TL yatırıldı.

Halk Kart'tan şubat ayında 7 bin 958 vatandaş yararlandı

Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından şubat ayında toplam 7 bin 958 kişi yararlandı. Şubat ayı tutarları kapsamında 4 bin 676 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 282 kişinin hesabına ise bin 250 TL olmak üzere; toplamda 7 bin 958 vatandaşın hesabına 7 milyon 609 bin 500 TL yatırıldı.