Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Silifke'de Gönülleri Isıtan Hizmet

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de hizmete açılan aşhane, hafta içi her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Aşhanede hazırlanan yemekler yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlara değil, Büyükşehir'in Silifke Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere de öğle yemeği olarak ikram ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke'de hizmete açtığı aşhane, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de öğrencilere destek oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede hazırlanan yemekler; yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere de ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Kıca: "Aşhanemizde günlük ortalama 500 kişilik yemek hazırlanıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Aşhanesi Sorumlu Aşçısı İknur Kıca, aşhanenin Aralık 2025'te hizmet vermeye başladığını belirterek, birçok farklı kesime yemek desteği sağlandığını söyledi. Aşhane'de hazırlanan yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, kurs merkezindeki öğrencilere de ulaştırıldığını ifade eden Kıca, "Aşhanemizde günlük 500 kişilik yemek çıkıyor. Hazırladığımız yemekleri; evinde yemeğini pişiremeyen yaşlı, hasta ve engelli ihtiyaç sahiplerine, kurs merkezinde bulunan öğrencilerimize ve taziyesi olan vatandaşlarımıza ilk gün destek yemeği olarak ikram ediyoruz" dedi.

Mahalle Mutfağı'nda satışa sunulan yemeklerin de Aşhane'de pişirildiğini sözlerine ekleyen Kıca, "Öğleden sonraları, Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Mahalle Mutfağımızda, aşhanemizde hazırlamış olduğumuz 3 çeşitten oluşan yemeğin satışını yapıyoruz. Ayrıca kış aylarında, sabahın erken saatlerinde hazırladığımız 500 kişilik '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetini de veriyoruz. 2026 yılı ramazan ayında ise ilk kez Silifke Aşhanemizde hazırladığımız 5 bin kişilik iftar yemeğini, farklı noktalarda vatandaşlarımıza ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Silifke Aşhanesi'nden Kurs Merkezi öğrencilerine sıcak öğle yemeği ikramı

Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke'deki Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, aşhanede hazırlanan yemeklerin hem lezzetli hem de doyurucu olduğunu dile getirerek, hizmetten çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Büyükşehir'in Silifke Kurs Merkezi'nde eğitim alan 6'ncı sınıf öğrencisi Asya Çoban, verilen yemeklerin öğrenciler için oldukça iyi olduğunu belirterek, "Bu hizmeti iyi buluyorum. Öğrenciler için bu yemekler bence ideal ve lezzetli. Bugün menümüzde kuru fasulye, pilav ve yoğurt vardı. Bence çok güzel" dedi.

Kurs Merkezi'ne yeni başlayan Emirhan Efe Yıldız, verilen hizmetlerden memnun olduğunu söyleyerek, "Kurs Merkezi'ni çok güzel buldum. Dersler ve anlatım çok iyi. Yemekler de taze ve sıcacık oluyor. Çok memnunum" diye konuştu.

Kurs Merkezi'nden uzun süredir yararlanan Ali İhsan Uzun da derslerin verimli geçtiğini belirterek, "Dersleri seviyorum. Yemekler de sıcak ve güzel oluyor. Yanında ekmeklerimiz de taze geliyor" ifadelerini kullandı.