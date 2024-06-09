Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Su Tasarrufu Çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nüfus artışı nedeniyle su temininde yaşanan yetersizliklere ilişkin açıklama yaparak, su tasarrufu çağrısı yaptı.

09.06.2024 16:57  Güncelleme: 09:44
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nüfus artışı nedeniyle su temininde yaşanan yetersizliklere ilişkin "Vatandaşlarımızın yaşanan su kesintilerinden dolayı anlayışını bekliyor, insani tüketim amaçlı olarak temin ettiğimiz suyun tasarruf bilinciyle kullanılmasının önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" açıklaması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinin üst kotlarında aşırı tüketimden dolayı su temininde meydana gelen yetersizliklere dikkat çekilerek, tasarruf çağrısı yapıldı. Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"Mersin ili genelinde son bir haftadır sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve öngörülemeyen nüfus artışından kaynaklı olarak Toroslar ve Yenişehir ilçelerinin üst kotlarında aşırı tüketimden dolayı su temininde yetersizlikler yaşanmaktadır. İlimizde, kar ve yağmur yağışlarının mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle hem yeraltı hem de yerüstü kaynaklarda önemli ölçüde azalmalar meydana gelmiştir. MESKİ Genel Müdürlüğü, kırsalda küresel iklim değişikliği dolayısıyla yaşanan kuraklığın ve merkez ilçelerde nüfus artışıyla beraber rezervler üzerindeki olumsuzluğun etkilerini azaltmak amacıyla Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi başta olmak üzere ilave su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarına uzun zamandır yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dört merkez ilçemiz ve Tarsus'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hatları tam kapasite ile çalışmakta, işletmeden kaynaklı arızamız bulunmamakta ve karşılaşılan sorun ise aşırı tüketimden kaynaklanmaktadır. Ekiplerimiz hem sahada hem de SCADA Merkezi'mizde 7/24 takipte olup; çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir. Kuraklığın ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık etkileri ile aşırı su tüketimine bağlı olarak su temininde yaşanan olumsuzlukları azaltabilmek adına su tasarrufu bilinciyle hareket edilmesi büyük önem arz etmektedir. Aşırı tüketime bağlı olarak su depolarındaki rezervlerimiz azalmakta bu nedenle de zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanan su kesintilerinden dolayı anlayışını bekliyor, insani tüketim amaçlı olarak temin ettiğimiz suyun (bahçe sulama, yüzme havuzları, araç, balkon ve halı yıkama) tasarruf bilinciyle kullanılmasının önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Hep birlikte iklim değişikliği ve kuraklığa karşı mücadele ederek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için suyumuzu koruyalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika

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