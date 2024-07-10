Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursları

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Haziran'da başlayan yüzme kursları, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde açılan yüzme kursları hem kursiyerlerden hem de velilerden tam not alıyor. 6 yaş ve üzeri her vatandaşın katılım sağladığı yüzme kursları ile deniz kentte yüzme bilmeyen kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki yüzme derslerine katılan kursiyerler, 2 hafta boyunca ders alıyor. Her gün çocuk, genç ve yetişkinler olmak üzere yaklaşık 500 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, 2 can kurtaran da güvenliği sağlıyor. Olimpik havuzda verilen kurs ile yüzmeyi öğrenen yüzlerce kursiyer, sıcak yaz günlerinde hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor. 24 Haziran'da başlayan pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri verilen kurslar, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

"Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Yüzme Antrenörü Ekrem Erden, "Kurslarımızı bu yıl 5 dönem olarak vereceğiz. Eğitim sürelerimiz ortalama 1 saat sürüyor. Günde yaklaşık 500 çocuk, genç ve yetişkine hizmet veriyoruz. Bu yıl en küçük 6 yaşında kursiyer aldık. Ondan sonra yaş aralığımız yok. 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz mevcut. Her dönemimiz 2 hafta oluyor. Gelen kursiyerimiz 8 dersten yararlanıyor. Bu dersler sonucunda da yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Erden, "Birinci hedefimiz yüzmeyi öğrenmeleri. Bizim havuzumuz olimpik bir havuz. Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz. Gelen kursiyerlerimiz buradan gayet memnun ayrılıyorlar. 2 cankurtaranımız var. Dersler esnasında, etrafta gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Bu hizmetten bütün vatandaşlarımız yararlansın istiyoruz. Onun için biz bunu 5 döneme yaydık. Çok daha fazla insanımızın faydalanabilmesi için de 2 hafta ile sınırlandırdık" diye konuştu.

Yüzme kursuna katılan minikler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Defne Hena Kövenç: "Balıklama atlamayı, kulaç atmayı ve yüzmenin temelini burada öğrendim. Hocalarım çok iyi. Buraya herkes gelebilir."

- Ömer Asaf Keskin: "Bize burada çok güzel şeyler öğretiyorlar. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yüzmeyi burada öğrendim. Yüzme bilmeyenler buraya gelsin. Arkadaş ortamı da çok güzel."

-Azra Akyürek: "Yüzmemi geliştirmek için bu kursa geldim. Kurs gayet iyi. Yüzmeyi daha da iyi öğrendim."