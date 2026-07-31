Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden YKS tercih döneminde "ücretsiz danışmanlık" hizmeti

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih döneminde MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde "ücretsiz tercih danışmanlığı" hizmeti vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığıyla bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde verilen hizmet kapsamında öğrenciler, uzman rehber öğretmenlerden destek alabiliyor. Pazar günleri dışında 08.00-17.00 saatleri arasında sunulan danışmanlık hizmetinde öğrenciler yalnızca puan ve sıralamalarına göre değil; ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri, kampüs koşulları ve şehirlerin sosyal olanakları da değerlendirilerek yönlendiriliyor. Aileler de tercih süreci hakkında bilgilendiriliyor.

"SEÇİMLERİNDE REHBERLİK EDİYORUZ"

"Gençler danışmanlık hizmetine kolay ulaşabilsin" diye birçok noktada danışmanlık merkezi kurduklarını söyleyen MERCİ Danışmanlık Merkezi'nde görevli rehber öğretmen Rukiye Türk, "Eğitimi önemseyen, sosyal belediyecilik bakış açısına uygun olarak yürüttüğümüz bu çalışmalarda, katılım sağlayan öğrencilerimizin hayatlarında yeni bir evreye girmesi bizi de heyecanlandırıyor. MERCİ Danışmanlık Merkezi öncülüğünde yaptığımız bu ücretsiz eğitimde öğrencilere sadece mesleki bilgiler vermiyoruz. Bunun yanında hayata tam olarak hazırlanabilmeleri için seçimlerinde rehberlik ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencinin karakterine, yeteneklerine, kampüs koşullarına ve şehrin sosyal imkanlarına kadar birçok noktada gençlere rehberlik ettiklerini söyleyen Türk, "Hem şehrimizde bulunan hem de ülkenin birçok yerindeki üniversite temsilcilerini burada misafir ediyoruz ve öğrencilerle buluşmalarını sağlıyoruz. Umuyoruz ki hizmetimizden yararlanan tüm öğrencilerimizin hayallerine basamak oluruz. Tercih süreci boyunca buradayız, bütün öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler de memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Kaba: "Psikolojik ve fiziksel olarak çok yorulduğumuz bir süreçti ama sonunda güzel bir sonuç aldığım için mutluyum. Danışmanlık hizmetini de gayet beğendim. Bizi yönlendiriyorlar, istediğimiz üniversitelere ya da bizim farkında bile olmadığımız güzel üniversiteler olduğunu gösteriyorlar."

-Ceren Benzer: "Danışmanlık hizmeti çok iyi. Çünkü tercih süresinde insanların kafası çok karışıyor. 'Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu, açıkta kalır mıyım, kalmaz mıyım?' diye kafada çok soru işaretleri oluyor. Tecrübeli öğretmenlerimiz sayesinde iyi bir tercih yapmayı umuyorum."

-Muhammed Miraç Aksoy: "Umarım emeklerimizin karşılığını alabiliriz. Hedefim elektrik mühendisliği. Birazcık heyecan var, biraz da ailemden uzak kalacağım için endişeliyim ama buradaki danışmanlık hizmetini çok güzel buldum. Danışmanlar sıcakkanlı davrandılar."