Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Babil Su Sporları Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce kente kazandırdığı Babil Su Sporları Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Merkezde vatandaşlar, kano, sup ve yelken branşlarında açılan kurslardan ücretsiz yararlanabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2024'te hizmete açtığı Babil Su Sporları Merkezi yurttaşaların yeni gözdesi oldu. Sporun tüm vatandaşların hayatında olabilmesi ve kente yayılması için turnuvalar, maratonlar, festivaller düzenleyen Büyükşehir, Babil Su Sporları Merkezi ile de vatandaşları kano, sup ve yelken branşlarıyla tanıştırdı.

Mezitli ilçesinde denize sıfır konumuyla 340 metrekarelik alana kurulu merkezde, vatandaşlar, tüm branşlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 7/24 güvenliğin olduğu ve kilitli soyunma odalarıyla güvenliğin ön planda tutulduğu tesiste 7-14 yaş optimist yelken, 14-18 yaş laser yelken, 18 yaş üzeri kano, 16 yaş üzeri sup dersleri veriliyor.

"Babil Su Sporları Merkezi'mize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Babil Su Sporları Merkezi Sorumlusu Gül Aydemir, 15 Nisan'dan itibaren aktif olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Hafta içi sabah 09.00 akşam 16.00'a kadar çocuk gruplarımızla yelken derslerimiz var. Sabah 08.00-09.00, 09.00-10.00, 10.00-11.00 seansları içinde kano kurslarımız mevcut. Perşembe, Cumartesi, Pazar sabah 06.30'da vatandaşımıza sup kursumuz ücretsiz bir şekilde devam etmekte. Okulların tatil olmasıyla birlikte bulunduğumuz bölge daha çok aktifleşti" dedi.

Aydemir, "Vahap Başkan'ımızın Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açmasıyla birlikte vatandaşımız bu ücreti yüksek olan branşların her birine ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Hem vatandaşa daha çok hizmet vermeye başladık hem de ulaşamayacak olan kesim de bu şekilde yararlanmaya başladı. Babil Su Sporları Merkezi'mize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kayıt için merkeze gelmeleri yeterli. Yüzme bilen her vatandaşımıza kapımız açık, buyursunlar gelsinler" diye konuştu.

"Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz"

Süper Sup Mersin Spor Kulübü Başkanı Ali Saygılı, derslerinin gün doğumuyla birlikte başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ortalama 60-70 dakika sürüyor. Paddle board eğitimi veriyoruz. Tek kürekle yapılan bir spor. Buraya gelen katılımcılarımız boardlarını alıp bizimle ders yapıyorlar, sonra beraber suya açılıyoruz. Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz, hem kürek çekiyoruz. Fotoğraf, video çekimlerimiz oluyor. Ondan sonra tekrar dönüp yine tesisin olanaklarını kullanarak misafirlerimizi uğurluyoruz. Depoları kullanıyoruz. Bay-bayan tuvaletleri, duş kabinleri, dolapları mevcut. Gelen insanlar eşyalarını buraya gönül rahatlığıyla koyuyorlar."

Kano öğretmeni Aybüke Zeynep Arık da "İlk defa kano branşı yapanlar çok beğeniyorlar. Hem sabah sporu oluyor hem de çok güzel eğleniyorlar. Herkes kano yapmayı çok seviyor. Sporu sevsinler ve böyle devam etsinler" dedi.

Merkezin kurslarına katılan vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ela Sönmez: "Şu an lazer kullanıyorum. Vahap Başkan spora ve gençlere önem veriyor. Yönetime geldiğinden itibaren spora nasıl önem verildiğini de gördük. Bu tesiste birçok olanak var. Temiz duş alabiliyorsunuz. Benim daha önce kullandığım tesislerde temiz duş olanağı yoktu. Burada birçok küçük çocuk var. Herkes spor yapmalı, bir konuda aktif olmalı. Yelken güzel bir spor. Takım çalışmasını, dayanışmayı öğreniyorsunuz."

-Leyla Taykan: "Su sporlarına zaten çok meraklıydım, uzun yıllardır yapmak istiyordum. Bugün kısmet oldu, devam edeceğim. Kesinlikle yapılabilecek en güzel spor çünkü Akdeniz sahili denizimiz o kadar güzel ki."

-Yasemin Saygılı: "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinde olduğu gibi su sporları faaliyeti de kesinlikle çok güzel. Ben kendi öğrencilerimi de yönlendiriyorum. Süper bir hizmet. Vatandaş bu imkanlardan faydalanıyor. Maddi durumu olmayan kişiler bu sporlarla tanışmış oluyor. Hem spor yapıyorlar hem yazı değerlendirmiş oluyorlar. Çok güzel bir aktivite bence. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda teşekkür ediyorum."