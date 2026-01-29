Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Politikalar Ofisi, 30'dan Fazla Projede Farklı Şehirlerdeki Belediyelere Destek Sağladı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Politikalar Ofisi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen özgün projeleri tanıtmak ve bu uygulamaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ofis, bugüne kadar 30'dan fazla projede farklı şehirlerdeki belediyelere destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Politikalar Ofisi, Mersin'in iyi uygulamalarını Türkiye geneline taşırken, sosyal sorunlara yönelik geliştirdiği projelerle de birçok belediyeye örnek oluyor. Büyükşehir'in Sosyal Politikalar Ofisi, bugüne kadar 30'dan fazla projede, farklı şehirlerdeki belediyelere destek sağladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteren ofis; Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi gibi birçok projeyle hem diğer belediyelere rehberlik ediyor hem de Mersin'de sosyal sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretiyor.

"Bugüne kadar 30'dan fazla sosyal projeyle, diğer belediyelere destek verdik"

Sosyal Politikalar Ofisi'nin kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi Sorumlusu Yalçın Tütüncüoğlu, ofisin; Büyükşehir'in iyi örneklerini ve özgün uygulamalarını tanıtmak, bunları ülke geneline yaygınlaştırmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Aynı zamanda mevcut ve potansiyel sosyal sorunları tespit ederek, bu sorunlara yönelik yeni projeler geliştirdiklerini belirten Tütüncüoğlu, "Bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesine 30'dan fazla projede destek verdik. Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Otizm Aile Danışma Merkezi gibi birçok projemiz hakkında belediyelere sunumlar yaptık ve teknik destek sağladık" dedi.

"Doğumdan Ölüme Belediyecilik Anlayışıyla Çalışıyoruz"

Birçok belediyenin Mersin'e gelerek uygulamaları yerinde incelediğini aktaran Tütüncüoğlu, bu süreci 'Sosyal Politikalar Turu' adı altında yürüttüklerini ifade etti. Bugüne kadar ofisin binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Tütüncüoğlu; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle de ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tütüncüoğlu, "Ulusal ve uluslararası iyi örnekleri takip ediyor, şehrimize uyarlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Projelerimiz hakkında bilgi almak isteyen tüm belediyelere kapımız her zaman açık" diye konuştu.

"Ev temelli ve mahalle temelli hizmetlerimiz var"

Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteren ofisin, proje üretim sürecinde çok disiplinli bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Tütüncüoğlu, "Ekibimizde sosyologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Mersin'deki sosyal sorunları tespit ediyor, bunlara yönelik materyaller topluyor, ilgili birimlerimize sunumlar yapıyor ve uygun görülen projeleri hayata geçiriyoruz"dedi. Projeleri 4 başlık altında şekillendirdiklerini ifade eden Tütüncüoğlu, bu yaklaşımı 'doğumdan ölüme belediyecilik' olarak tanımladı. Amaçlarının, bireyin hayatının her aşamasında yanında olmak olduğunu belirten Tütüncüoğlu, "Ev temelli ve mahalle temelli hizmetlerimiz var. Ev temelli hizmetlerde, vatandaşın en özel alanı olan evine dokunuyoruz. İleri yaştaki bireyler için yaşlı destek birimimiz düzenli aramalar yapıyor; evde temizlik, bakım ve sağlık hizmetleriyle destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle temelli hizmetlerde ise vatandaşın ayağına giden bir model benimsediklerini sözlerine ekleyen Tütüncüoğlu, sosyal yaşam merkezlerinin bu anlayışın temelini oluşturduğunu vurguladı. Tütüncüoğlu, "Bir merkez kurup herkesi oraya çağırmak yerine, mahallede erişilebilir alanlar oluşturuyoruz. Sosyal yaşam merkezlerimizde kurs merkezleri, çocuk gelişim merkezleri, meslek edinme merkezleri ve taziye evleri gibi birçok birim bir arada yer alıyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaç duyduğu hizmete kendi mahallesinde kolayca ulaşabiliyor" diye konuştu.