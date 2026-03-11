Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, Belediye'nin yaptığı bazı ihale ve alımlara ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve bazı belediye personelleri sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı ihale ve alımların incelendiği, gözaltıların bu sebeple yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve başka üst düzey belediye bürokratlarının bulunmadığı belirtildi.