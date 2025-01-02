Mersin Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile 320 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile 320 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 2020 yılından bu yana 320 ton dönüştürülebilir ambalaj atık ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Proje kapsamında toplam 100 birim Sıfır Atık Belgesi alarak çevre bilincinin artırılması ve israfın önlenmesi hedefleniyor.

02.01.2025 09:22  Güncelleme: 11:37
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hizmet verdiği tüm bina, yerleşke ve tesislerde atıkları türlerine göre ayrıştırıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, birimlere yerleştirdiği atık ayrıştırma kutuları ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve en aza indirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir'in 100'üncü birimi de Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Sıfır Atık Sistemi kuruldu. Hizmet verilen birimlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca aktif hale getirilen Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kayıtları gerçekleştirildi ve Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun hale getirilen birimlerin 100'üncüsü Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Mersin Büyükşehir, belgesi olmayan ve yeni kurulumu sağlanan tesisler için ise belge alım süreçlerine devam ediyor.

Bugüne kadar 320 ton dönüştürülebilir ambalaj atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sıfır Atık Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sıfır Atık Şefliği, 2024 yılı içerisinde aralarında okulların da bulunduğu 11 adet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından 2020 yılından bugüne kadar 320 ton dönüştürülebilir ambalaj atık ayrıştırılmış şekilde toplanarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 2021 yılı itibarıyla bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin bakım-onarım ve diğer hizmetlerinden kaynaklanan yaklaşık 593 ton atık, türlerine göre ayrı biriktirilerek lisanslandırılmış geri kazanım ve bertaraf firmalarına teslim edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, Sıfır Atık Şefliği olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalara devam ettiklerini ve bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kendi birimlerine geri kazanılabilir, biyobozunur ve diğer atıklar olmak üzere sıfır atık ayrıştırma setleri koyduklarını belirtti. Işık, şunları söyledi:

"Amacımız, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık oluşumunun önlenmesi"

"Buradaki amacımız; israfın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık oluşumun önlenmesi ve önleyemiyorsak da azaltılması. Bu kapsamda 2020 yılından beri faaliyete başladığımız Sıfır Atık Sistemi kapsamında, günümüze kadar yaklaşık 320 ton geri dönüştürebilir atığı ayrıştırdık. Böylece, çöp depolama alanlarına giden ya da çevre kirliliğine yol açabilecek atıklarımızı geri dönüşüme kazandırarak, hem ülkemize ekonomik değer kazandırdık hem de çevremizi ve doğamızı korumuş olduk. Birimlerimizde bulunan atık ayrıştırma kutularımızın atık verileri, bize her ay düzenli olarak geliyor. Biz de Çevre Bakanlığı'nın Sıfır Atık Sistemi'ne bu verileri işliyor ve bir yandan da sıfır atık belgelendirme süreçlerini yürütüyoruz. Şu anda 100'üncü birimimizin Sıfır Atık Belgesi'ni almış bulunuyoruz. Bu da bize gurur ve memnuniyet veriyor."

Üretim çağında sıfırdan bir malzemeyi üretmek yerine, geri kazanımı özendirerek, geri kazandırılmış malzemelerden üretim yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Işık, "Bu şekilde kaynaklarımızı verimli kullanıyor, ekonomimize değer katıyor ve gelecek nesillere daha sağlık bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile 320 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika

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